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Баскетбол

Плей-офф НБА: Даллас одолел Оклахому, Бостон выбил Кливленд

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:35
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на четверг, 16 мая, состоялись два матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей плей-офф НБА за 15 мая

Бостон – Кливленд 113:98 (28:28, 30:24, 27:26, 28:20)

Бостон: Тейтум (25 + 10 подборов + 9 передач), Хорфорд (22 + 15 подборов), Уайт (18 + 6 передач), Холидэй (13), Браун (11 + 7 передач) – старт; Притчард (11), Корнет (8), Хаузер (5).

Кливленд: Э. Мобли (33 + 7 подборов), Струс (12 + 7 подборов + 9 передач), Гарлэнд (11 + 9 передач), Окоро (5), Уэйд (3) – старт; М-с Моррис (25), Меррилл (9), Ньянг (0), Томпсон (0).

  • Бостон победил в серии – 4-1

Оклахома-Сити – Даллас 92:104 (22:24, 22:30, 23:25, 25:25)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30 + 8 передач), Холмгрен (13), Джейлен Уильямс (12), Дорт (12), Джо (6) – старт; Гидди (11), Джейлин Уильямс (3), Уоллес (3), Уиггинс (2), Дженг (0).

Даллас: Дончич (31 + 10 подборов + 11 передач), Д. Джонс (19), Ирвинг (12), Вашингтон (10 + 10 подборов), Гэффорд (9 + 7 подборов) – старт; Лайвли (11 + 10 подборов), Грин (5), Хардуэй (5), Харди (2), Экзам (0), Лоусон (0).

  • Счет в серии: 2-3

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