Плей-офф НБА: Индиана обыграла Нью-Йорк в шестом матче

Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 18 мая, состоялся один матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей плей-офф НБА за 17 мая

Индиана – Нью-Йорк 116:103 (29:30, 32:21, 27:24, 28:28)

Индиана: Сиакам (25 + 7 подборов), Тернер (17 + 8 подборов), Халибертон (15 + 9 передач), Нембард (15 + 6 передач), Несмит (8) – старт; Макконнелл (15), Топпин (11), Джексон (4), Шеппард (4), Браун (2), Макдермотт (0), Уокер (0), Смит (0).

Нью-Йорк: Брансон (31), Макбрайд (20), Дивинченцо (17), Харт (5 + 8 подборов), Хартенштайн (4 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Ачиува (12 + 8 подборов), Беркс (11), Джеффрис (3), Симс (0), Диаките (0), Милтон (0).

Счет в серии – 3-3

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