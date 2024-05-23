Плей-офф: Даллас вырвал победу у Миннесоты

В ночь на четверг, 23 мая, стартовала финальная серия плей-офф Западной конференции НБА, в которой сошлись Миннесота и Даллас.

Результаты матчей плей-офф НБА за 22 мая

Миннесота – Даллас 105:108 (33:27, 29:32, 21:23, 22:26)

Миннесота: Макдэниэлс (24), Эдвардс (19 + 11 подборов + 8 передач), Таунс (16 + 7 подборов), Гобер (12 + 7 подборов), Конли (6) – старт; Рид (15), Андерсон (11), Александер-Уокер (2).

Даллас: Дончич (33 + 8 передач), Ирвинг (30), Вашингтон (13 + 7 подборов), Гэффорд (10 + 9 подборов), Д. Джонс (8) – старт; Лайвли (9 + 11 подборов), Грин (3), Харди (2), Экзам (0), Хардуэй (0).

Счет в серии: 0-1

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