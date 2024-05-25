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Плей-офф НБА: Даллас в сумасшедшей концовке вырвал победу у Миннесоты

Вашему вниманию результат и обзор второго финального матча конференции.
Сегодня, 08:07
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на субботу, 25 мая, продолжилась финальная серия плей-офф Западной конференции НБА, в которой сошлись Миннесота и Даллас.

Даллас одержал победу благодаря феноменальной игре в последней четверти. Главным героем стал Лука Дончич, который забросил победный трехочковый.

Результаты матчей плей-офф НБА за 24 мая

Миннесота: Эдвардс (21 + 7 передач), Конли (18), Гобер (16 + 10 подборов), Таунс (15 + 7 подборов), Макдэниэлс (2) – старт; Рид (23), Андерсон (7), Александер-Уокер (6), Моррис (0).

Даллас: Дончич (32 + 10 подборов + 13 передач), Ирвинг (20 + 6 передач), Гэффорд (16 + 5 блок-шотов), Вашингтон (10), Д. Джонс (4) – старт; Лайвли (14 + 9 подборов), Харди (8), Грин (5), Экзам (0), Хардуэй (0).

  • Счет в серии: 0-2

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