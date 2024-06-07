Экс-игрока НБА арестовали по подозрению в двух правонарушениях

Делонте Уэст в очередной раз оказался в руках полиции.

Бывший игрок НБА Делонте Уэст был арестован и заключен в тюрьму в Вирджинии по обвинению в нарушении условий его освобождения и сопротивлении аресту, сообщает ESPN.

Уэст содержится в центре заключения округа Фэрфакс под залог в 2000 долларов. Планируется, что в ближайшее время он предстанет перед судом.

Согласно заявлению полиции, "Наркан", который можно использовать для лечения передозировки наркотиков в экстренных случаях, был введен Уэсту, но он не оказал желаемого эффекта.

Затем 40-летнего американца перевезли в местную больницу. Препарат подействовал после второго приема. Уэста выписали из больницы и перевезли в центр заключения округа Фэрфакс.

Delonte West was arrested in Fairfax County, per @fox5dc



Police say he was served a warrant for violation of conditions of release and charged with resisting arrest. pic.twitter.com/o03zsdkkT5 — NBACentral (@TheDunkCentral) June 6, 2024

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Уэст, который публично обсуждал свой диагноз биполярного расстройства во время своей карьеры в НБА, в последние годы боролся с проблемами злоупотребления наркотиками.

В 2021 году он проходил лечение в центре реабилитации от наркозависимости во Флориде, а позже перешел на работу в это учреждение после того, как бывший владелец Даллас Маверикс Марк Кьюбан помог ему вернуть свою жизнь в нужное русло.

Кьюбан был одним из нескольких людей в НБА, которые пытались помочь Уэсту в то время. Он подобрал баскетболиста на заправке в сентябре 2020 года после того, как были распространены фотографии, на которых Делонте попрошайничал на перекрестке в Далласе.

Делонте Уэст набирал в среднем 9,7 очка и 3,6 передачи за игру в течение восьми сезонов НБА, играя за Бостон, Сиэтл, Кливленд и Даллас. Последний раз он играл в НБА в сезоне-2011/12 в составе Маверикс.

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