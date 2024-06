Экс-игрока НБА арестовали по подозрению в двух правонарушениях

Бывший игрок НБА Делонте Уэст был арестован и заключен в тюрьму в Вирджинии по обвинению в нарушении условий его освобождения и сопротивлении аресту, сообщает ESPN.

Уэст содержится в центре заключения округа Фэрфакс под залог в 2000 долларов. Планируется, что в ближайшее время он предстанет перед судом.

Согласно заявлению полиции, "Наркан", который можно использовать для лечения передозировки наркотиков в экстренных случаях, был введен Уэсту, но он не оказал желаемого эффекта.

Затем 40-летнего американца перевезли в местную больницу. Препарат подействовал после второго приема. Уэста выписали из больницы и перевезли в центр заключения округа Фэрфакс.

Delonte West was arrested in Fairfax County, per @fox5dc



Police say he was served a warrant for violation of conditions of release and charged with resisting arrest. pic.twitter.com/o03zsdkkT5