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Баскетбол

"Это значит все": ЛеБрон поделился эмоциями от первой игры со своим сыном

Очень важное событие для легендарного баскетболиста, как для отца.
Сегодня, 11:33
ЛеБрон и Бронни Джеймсы / Getty Images
ЛеБрон и Бронни Джеймсы / Getty Images

Лидер Лос-Анджелес Лейкерс, легендарный баскетболист ЛеБрон Джеймс высказался о первой игре со своим сыном Бронни.

По словам "короля Джеймса", он никогда не забудет этот день.

"Это нереально. Нужно еще немного привыкнуть к этому, но это очень круто для нас обоих, и особенно для нашей семьи это очень круто.

Да, наверное, я услышу мнения других членов нашей семьи. Я еще не брал телефон, но, наверное, услышу об этом. Я знаю, что Бронни, наверное, уже услышал, но это точно момент, который я никогда не забуду, и это очень круто".

ЛеБрон также заявил, что с ним произошла одна из лучших вещей, которая может произойти с отцом.

"Это означает все. Иметь возможность так влиять на своих детей и влиять на сына, иметь возможность проводить моменты с сыном и, наконец, иметь возможность работать вместе с сыном. Я считаю, что это одна из лучших вещей, которые отец мог пожелать, поэтому это очень круто", - резюмировал Джеймс.

Напомним, на ISPORT доступны результаты предсезонных матчей НБА.

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