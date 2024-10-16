НБА. Предсезонные матчи: в украинском дерби победил Михайлюк, поражения Лейкерс и Бостона

В ночь на среду, 16 октября, состоялись семь предсезонных матчей НБА.

В составе Сакраменто свой матч провел украинский баскетболист Алексей Лень, который за 14 минут набрал три очка, совершил два подбора и две передачи в матче против Юты (114:117). Отметим, что в составе Юты числится украинец Святослав Михайлюк, но в этом поединке он не принимал участия.

Торонто – Бостон 119:118 (46:27, 20:40, 31:19, 22:32)

Торонто: Дик (27), Барнс (26 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь), Агбаджи (16), Пелтль (15 + 16 подборов), Митчелл (9 + 10 передач) – старт; Бэттл (8), Фернанду (6 + 7 подборов), Рэмзи (4), Картон (4), Шэд (2), Буше (2), Карлсон (0), Мобо (0).

Бостон: Тейтум (24 + 8 подборов + 6 передач), Уайт (23), Браун (19), Притчард (15), Хорфорд (2) – старт; Дэвисон (12), Корнет (10), Уолш (7), Шайерман (4), Харпер (2), Тиллман (0 + 8 подборов), Кета (0).

Майами – Сан-Антонио 120:117 (27:21, 32:28, 23:35, 38:33)

Майами: Адебайо (20), Хирро (14), Батлер (12), Йович (7), Розир (5) – старт; Хакес (15), Д. Робинсон (10), Лав (6), Брайант (6), Кристофер (5), Смит (5), Ларссон (5), Беркс (3), Джонсон (3), Стивенс (2), Уэйр (2).

Сан-Антонио: Сохан (18 + 11 подборов), Пол (13 + 6 потерь), Барнс (10), Шэмпени (8), Вембаньяма (8 + 7 подборов) – старт; К. Джонсон (15), Брэнэм (15), Коллинз (9), Джонс (8), Касл (6), Бэсси (4), Уэсли (2), Мамукелашвили (1).

Нью-Йорк – Шарлотт 111:105 (24:30, 41:33, 27:26, 19:16)

Нью-Йорк: Ачиува (20 + 16 подборов), Макбрайд (18), Пэйн (16 + 8 передач), Шэмет (8), Симс (7 + 10 подборов) – старт; Дадье (16), Уоррен (11 + 7 подборов), Хукпорти (8), Колек (7 + 8 подборов + 9 передач).

Шарлотт: Миллер (26), Болл (14 + 7 передач), Салон (13 + 8 подборов), Ричардс (8), Бриджес (3) – старт; Мэнн (16), Г. Уильямс (7), Джонсон (5), Диабате (5), Браун (4), Симпсон (2), Джайлз (2), Гибсон (0).

Хьюстон – Новый Орлеан 118:98 (30:23, 34:27, 26:33, 28:15)

Хьюстон: Грин (19), Брукс (13), Шенгюн (12), Смит (8 + 10 подборов), Ванвлит (5 + 9 передач) – старт; Уитмор (12), Томпсон (11), Шеппард (9), А. Холидэй (6), Грин (6), Адамс (6 + 11 подборов), Уильямс (4), Данте (4), Тэйт (3).

Новый Орлеан: Ингрэм (18), Мюррэй (12 + 7 передач), Макколлум (8), Джонс (5), Тайс (4) – старт; Хоукинс (20), Мисси (9), Кэйн (5), Ривс (4), Альварадо (4), Пэйтон (4), Грин (3), Робинсон-Эрл (2), Oduro (0), Mitchell (0), Брукс (0), М. Хилл (0), Джемисон (0).

Денвер – Оклахома-Сити 94:124 (33:30, 20:32, 18:25, 23:37)

Денвер: Портер (15), Стротер (12), Гордон (11), Ннаджи (11), К. Браун (7) – старт; Александер (12 + 5 потерь), Джордан (6 + 9 подборов), Чанчар (5), Шарич (5), Тайсон (4), Холл (3), Фанк (3), Richardson (0), Пикетт (0), Бедиако (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (19), Джейлен Уильямс (14), Хартенштайн (11), Холмгрен (8 + 7 подборов), Дорт (6) – старт; Джо (14), Уиггинс (10), Дженг (10), Митчелл (9), Уоллес (7 + 5 перехватов), Дюкас (5), Карузо (5), Флэглер (3), Джонс (3), Риз (0).

Юта – Сакраменто 117:114 (31:30, 27:26, 29:27, 30:31)

Юта: Джордж (24), Маркканен (21 + 5 потерь), Секстон (16 + 6 передач), Кесслер (10 + 9 подборов + 4 блок-шота), Хендрикс (9 + 8 подборов) – старт; Коллинз (12), Кларксон (11 + 6 потерь), Уильямс (6), Миллс (5), Сенсабо (3).

Сакраменто: Сабонис (29 + 16 подборов + 8 передач), Фокс (22 + 7 подборов), Мюррэй (21), Дерозан (17 + 5 перехватов), Эллис (4) – старт; Маклафлин (9), Монк (5), Лень (3), Джонс (2), Джонс (2).

Лейкерс – Голден Стэйт 97:111 (28:31, 23:27, 19:25, 27:28)

Лейкерс: Дэвис (24 + 12 подборов), Хатимура (15 + 9 подборов), Ривз (13), Расселл (6 + 7 подборов), Джеймс (6) – старт; Кнехт (19), Хэйс (4), Реддиш (3), Джеймс-младший (2), Каслтон (2), Льюис (2), Худ-Шифино (1), Винсент (0), Кристи (0).

Голден Стэйт: Карри (16 + 6 передач), Уиггинс (11), Куминга (11), Др. Грин (10 + 10 подборов), Джексон-Дэвис (2 + 10 подборов) – старт; Муди (21), Хилд (10), Пэйтон II (10), Андерсон (10), Луни (6 + 6 передач), Сантос (2), Уотерс (2), Пост (0), Бикман (0).

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