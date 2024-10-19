НБА. Предсезонные матчи: Михайлюк сыграл 14 минут, поражения Лейкерс и Филадельфии

В ночь на субботу, 19 октября, состоялись семь предсезонных матчей НБА.

В составе Юты свой матч провел украинский баскетболист Святослав Михайлюк, который за 14 минут набрал девять очков, совершил три подбора и одну передачу в матче против Портленда (86:124).

Вашингтон – Нью-Йорк 118:117 (35:29, 28:32, 22:29, 33:27)

Вашингтон: Пул (16), Кузма (12), Джордж (8), Кэррингтон (7), Валанчюнас (7) – старт; Батлер (14), Дэвис (14), Шэмпени (11), Funk (9), Болдуин (8), Бэгли (7 + 7 подборов), Гилл (5), Холмс (0), Вукчевич (0).

Нью-Йорк: Брансон (27), Таунс (22 + 12 подборов), Ануноби (14), Бриджес (8), Харт (2) – старт; Колек (13), Пэйн (12), Дадье (10), Ачиува (6), Уоррен (2), Хукпорти (1), Симс (0), Окики (0).

Орландо – Филадельфия 114:99 (27:20, 31:35, 27:16, 29:28)

Орландо: Банкеро (21), Саггс (12 + 7 передач), Картер (10 + 7 подборов), Ф. Вагнер (6), Колдуэлл-Поуп (3) – старт; Ховард (11), Г. Харрис (9), Блэк (8 + 8 передач), Битадзе (6 + 7 подборов), да Силва (6), Айзек (5), Энтони (5), Слоусон (4), Morales (2), Калвер (2), Томпсон (2), Маккланг (2), Хьюстан (0), М. Вагнер (0).

Филадельфия: Убре (17), Драммонд (12 + 20 подборов + 5 потерь), Мартин (9), Гордон (3), Макси (0) – старт; Каунсил (13), Калеб Мартин (10), Ябуселе (9), Джексон (7), Киньонес (6), Даутин (5), Бона (4), Эдвардс (2), Лаури (2).

Бруклин – Торонто 112:116 (30:31, 20:22, 29:38, 33:25)

Бруклин: К. Джонсон (32), Томас (13), Уилсон (13), Шредер (12), Симмонс (4 + 8 подборов + 6 передач) – старт; З. Уильямс (12 + 8 подборов), Джонсон (11), Клауни (11), Милтон (4), Мартин (0), Мартин (0).

Торонто: Барнс (21), Агбаджи (16), Пелтль (14 + 8 подборов), Дик (12), Куикли (9 + 10 передач) – старт; Буше (10), Шэд (9), Рэмзи (8), Фернанду (7), Бэттл (3), Картон (3), Кромке (2), Мобо (1), Митчелл (1), Темпл (0).

Мемфис – Майами 109:114 (24:28, 38:32, 29:25, 18:29)

Мемфис: Бэйн (19 + 7 передач), Альдама (19 + 7 подборов), Морэнт (17 + 8 подборов + 6 передач), Иди (7 + 7 подборов), Смарт (5) – старт; Уэллс (11), Кларк (9), Норрис (6), Пиппен (6), Бейкот (4), Ларэвиа (2), Кончар (2), Перейра (2), Они (0), Кавамура (0).

Майами: Ларссон (14), Йович (11), Смит (10), Хайсмит (10), Брайант (3) – старт; Кристофер (17), Уэйр (16 + 7 подборов), Литтл (15), Джонсон (8), Пуллин (6), Washington (2), Стивенс (2).

Чикаго – Кливленд 139:137 OT (25:31, 29:30, 38:32, 38:37, 9:7)

Чикаго: Досунму (19), Вучевич (18 + 12 подборов + 6 передач), Лавин (18), Уайт (14 + 8 передач + 5 потерь), Уильямс (10) – старт; Смит (14 + 9 подборов), Болл (11), Картер (9), Хортон-Такер (9), Бузелис (7), Дуарте (3), Крэйг (3), Филлипс (2), Лидделл (2), Саного (0).

Кливленд: Аллен (25 + 16 подборов), Гарлэнд (23), Митчелл (22), Э. Мобли (15 + 10 подборов + 8 передач), Уэйд (14) – старт; Леверт (9), Тайсон (8), Меррилл (6), Ньянг (5), Тор (4), Джером (3), Бернард (2), Портер (1), Траверс (0), Нэнс (0).

Портленд – Юта 124:86 (29:17, 31:16, 36:22, 28:31)

Портленд: Грант (18 + 7 передач), Клинган (14 + 20 подборов + 4 блок-шота), Саймонс (11), Авдия (10 + 7 передач), Камара (8) – старт; Рупер (20), Рит (14), Мюррэй (10), Хендерсон (6), Минайя (5), Бэнтон (4 + 6 передач), Макгауэнс (2), Мур (2).

Юта: Джордж (6), Секстон (6), Маркканен (5), Кесслер (2), Хендрикс (1) – старт; Сенсабо (13), Юбэнкс (9), Михайлюк (9), Джузэнг (8), Коллинз (7), Кларксон (6), Уильямс (5), Поттер (5), Филиповски (4), Престон (0), Тшибве (0), Миллс (0).

Голден Стэйт – Лейкерс 132:74 (36:18, 30:22, 38:22, 28:12)

Голден Стэйт: Куминга (17), Уиггинс (13), Джексон-Дэвис (12), Мелтон (9), Др. Грин (2) – старт; Подземски (16), Хилд (14), Муди (14), Пост (8), Луни (6), Сантос (4), Пэйтон II (4), Уотерс (4), Спенсер (4), Андерсон (3), Бикман (2).

Лейкерс: Оливари (22 + 7 подборов + 7 потерь), Джеймс-младший (17), Хэйс (7), Худ-Шифино (6 + 7 передач + 6 потерь), Реддиш (6) – старт; Траоре (6 + 7 подборов), Льюис (6), Каслтон (4 + 5 потерь).

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