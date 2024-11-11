Лучшая команда Запада НБА потеряла лидера из-за перелома кости бедра

Центровой Оклахома-Сити Тандер Чет Холгрем выбыл на продолжительный срок, пишет Шэмс Чарания.

22-летний баскетболист получил перелом гребня подвздошной кости в матче против Голден Стэйт.

Холгрем пытался помешать Эндрю Уиггинсу и очень неудачно упал - обычный игровой момент.

Предполагается, что игрок пропустит около 8-10 недель, оставив команду без единого основного центрового.

С результатами игрового дня в НБА вы може ознакомиться на нашем сайте.

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