Лучшая команда Запада НБА потеряла лидера из-за перелома кости бедра
Чет Холгрем пропустит около 10 недель.
Центровой Оклахома-Сити Тандер Чет Холгрем выбыл на продолжительный срок, пишет Шэмс Чарания.
22-летний баскетболист получил перелом гребня подвздошной кости в матче против Голден Стэйт.
Холгрем пытался помешать Эндрю Уиггинсу и очень неудачно упал - обычный игровой момент.
Предполагается, что игрок пропустит около 8-10 недель, оставив команду без единого основного центрового.
С результатами игрового дня в НБА вы може ознакомиться на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!