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Баскетбол

Лучшая команда Запада НБА потеряла лидера из-за перелома кости бедра

Чет Холгрем пропустит около 10 недель.
Сегодня, 09:00
Чет Холгрем / Getty Images
Чет Холгрем / Getty Images

Центровой Оклахома-Сити Тандер Чет Холгрем выбыл на продолжительный срок, пишет Шэмс Чарания.

22-летний баскетболист получил перелом гребня подвздошной кости в матче против Голден Стэйт.

Холгрем пытался помешать Эндрю Уиггинсу и очень неудачно упал - обычный игровой момент.

Предполагается, что игрок пропустит около 8-10 недель, оставив команду без единого основного центрового.

С результатами игрового дня в НБА вы може ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чет Холмгрен

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