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Баскетбол

Холмгрен установил новый статистический рекорд для новичков НБА

Ранее подобным достижением могли похвастаться только игроки, которые провели в лиге больше одного сезона.
Сегодня, 16:47
Чет Холмгрен / Getty Images
Чет Холмгрен / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА состоялся матч, в котором Оклахома одолела Хьюстон со счетом 123:110.

Одним из лучших игроков встречи стал бигмен Тандер Чет Холмгрен. Новичок лиги набрал 29 очков, 8 подборов, 7 передач и 3 блок-шота за 33 минуты на паркете.

Как сообщает BasketNews, Холмгрен стал первым новичком в истории НБА, которому удалось за один сезон забросить 100 трехочковых и совершить 150 блок-шотов. При этом у 21-летнего американца еще есть время до конца сезона, чтобы улучшить эти показатели.

Стоит отметить, что Холмгрен стал лишь четвертым игроком в истории лиги с такими показателями за сезон. До него этим отличились Джарен Джексон-младший, Брук Лопес и Раф ЛаФренц.

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В нынешнем сезоне Чет Холмгрен набирает в среднем за матч 17,1 очка, 7,7 подбора и 2,7 передачи. Оклахома идет первой на Западе, имея баланс побед 40-17.

Ранее стало известно, что звездный разыгрывающий Атланты Трэй Янг пропустит значительный период времени из-за операции на руке, что ставит под удар шансы Хоукс на постсезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оклахома-Сити Тандер Чет Холмгрен

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