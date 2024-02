Холмгрен установил новый статистический рекорд для новичков НБА

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА состоялся матч, в котором Оклахома одолела Хьюстон со счетом 123:110.

Одним из лучших игроков встречи стал бигмен Тандер Чет Холмгрен. Новичок лиги набрал 29 очков, 8 подборов, 7 передач и 3 блок-шота за 33 минуты на паркете.

Как сообщает BasketNews, Холмгрен стал первым новичком в истории НБА, которому удалось за один сезон забросить 100 трехочковых и совершить 150 блок-шотов. При этом у 21-летнего американца еще есть время до конца сезона, чтобы улучшить эти показатели.

Стоит отметить, что Холмгрен стал лишь четвертым игроком в истории лиги с такими показателями за сезон. До него этим отличились Джарен Джексон-младший, Брук Лопес и Раф ЛаФренц.

