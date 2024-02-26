НБА: Милуоки обыграл Филадельфию, Сакраменто без Леня победил Клипперс
В ночь на понедельник, 26 февраля, состоялись 11 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Результаты матчей НБА за 25 февраля
Филадельфия – Милуоки 98:119 (21:35, 27:34, 34:26, 16:24)
Филадельфия: Макси (24 + 7 передач), Рид (13 + 8 подборов), Хилд (11), Харрис (8 + 8 подборов), Батюм (6) – старт; Мелтон (16), Убре (12 + 9 подборов), Лаури (3), Пэйн (3), Каунсил (2), Бэйзли (0), Бамба (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (30 + 12 подборов + 9 передач + 6 потерь), Лиллард (24 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Бизли (20), Б. Лопес (11 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Краудер (0 + 8 подборов) – старт; Портис (17), Коннотон (7), Беверли (3), Грин (3), Джексон (2), Т. Адетокумбо (2), Галлинари (0), Боучэмп (0).
Финикс – Лейкерс 123:113 (45:28, 27:35, 23:27, 28:23)
Финикс: Аллен (24), Дюрэнт (22 + 7 передач), Букер (21 + 9 передач), О'Нил (20 + 10 подборов), Нуркич (18 + 22 подбора + 7 передач) – старт; Бол (11), С. Ли (5), Юбэнкс (2), Окоги (0), Родди (0), Литтл (0).
Лейкерс: Джеймс (28 + 7 подборов + 12 передач), Дэвис (22 + 14 подборов), Расселл (20 + 7 передач), Ривз (14), Хатимура (13) – старт; Принс (8), Кристи (3), Динуидди (3), Хэйс (2), Уиндлер (0), Мэйс (0).
Индиана – Даллас 133:111 (32:32, 35:28, 33:31, 33:20)
Индиана: Тернер (33 + 8 подборов), Халибертон (17 + 10 передач), Нембард (15), Матурин (14 + 11 подборов), Сиакам (12 + 9 подборов) – старт; Шеппард (15), Макконнелл (12 + 7 передач), Топпин (8), Макдермотт (3), Джексон (2), Смит (2), Уокер (0).
Даллас: Дончич (33 + 6 передач), Ирвинг (29), Грин (14), Лайвли (4), Вашингтон (2) – старт; Хардуэй (11), Гэффорд (8), Харди (7), Клебер (3), Д. Джонс (0), Пауэлл (0), М-ф Моррис (0).
Вашингтон – Кливленд 105:114 (31:27, 23:28, 26:32, 25:27)
Вашингтон: Кузма (27 + 7 подборов), Шэмет (15), Бэгли (9 + 9 подборов), Джонс (3 + 10 передач), Кулибали (3) – старт; Пул (31), Холмс (11 + 7 подборов), Батлер (2), Дэвис (2), Болдуин (2).
Кливленд: Аллен (22 + 12 подборов), Э. Мобли (21 + 5 блок-шотов), Гарлэнд (17 + 7 передач), Митчелл (16), Струс (3) – старт; Леверт (18 + 12 подборов + 8 передач), Ньянг (8), Окоро (7), Меррилл (2), Уэйд (0).
Атланта – Орландо 109:92 (19:22, 26:29, 38:19, 26:22)
Атланта: Мюррэй (25 + 9 подборов + 11 передач), Джонсон (21 + 10 подборов + 7 передач), Богданович (17), Бей (12), Капела (4 + 7 подборов) – старт; Хантер (18 + 7 подборов), Фернанду (7), Мэтьюз (3), Бафкин (2).
Орландо: Ф. Вагнер (19 + 8 подборов), Картер (18 + 10 подборов), Саггс (14 + 6 передач), Блэк (4 + 7 подборов), Битадзе (2) – старт; Энтони (15), Хьюстан (12), Инглс (3), Фульц (3), М. Вагнер (2), Айзек (0), Окики (0).
Новый Орлеан – Чикаго 106:114 (21:28, 39:29, 22:24, 24:33)
Новый Орлеан: Ингрэм (22 + 6 передач + 9 потерь), Уильямсон (19 + 8 подборов + 11 передач), Джонс (15 + 6 передач), Валанчюнас (14 + 17 подборов), Мерфи (9 + 10 подборов) – старт; Райан (14), Хоукинс (8), Робинсон-Эрл (3), Нэнс (2).
Чикаго: Дерозан (24 + 7 передач), Вучевич (22 + 13 подборов), Досунму (21 + 8 передач), Уайт (16 + 7 подборов), Карузо (12) – старт; Картер (8), Драммонд (7 + 8 подборов), Терри (2), Тэйлор (2), Филлипс (0).
Голден Стэйт – Денвер 103:119 (36:30, 25:31, 26:30, 16:28)
Голден Стэйт: Карри (20), Куминга (19), Уиггинс (14), Др. Грин (7 + 6 потерь), Подземски (4) – старт; Томпсон (23), Киньонес (6), Джексон-Дэвис (6), Шарич (4), Пэйтон II (0), Луни (0), Муди (0), Спенсер (0), Гаруба (0).
Денвер: Йокич (32 + 16 подборов + 16 передач), Дж. Мюррэй (27), Гордон (17), Колдуэлл-Поуп (13), Портер (9 + 7 подборов) – старт; К. Браун (7), Ннаджи (6), Уотсон (3), Джексон (3), Хафф (2), Ки (0), Дж. Холидэй (0), Пикетт (0), Стротер (0).
Хьюстон – Оклахома-Сити 110:123 (34:31, 28:26, 21:30, 27:36)
Хьюстон: Ванвлит (20), Смит (20 + 17 подборов), Шенгюн (19 + 12 подборов + 6 потерь), Брукс (13), Грин (11 + 7 подборов) – старт; Уитмор (12), А. Холидэй (7), Томпсон (6), Грин (2), Лэндейл (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (36 + 7 передач), Холмгрен (29 + 8 подборов + 7 передач), Джейлен Уильямс (22), Дорт (16), Гидди (2 + 9 подборов) – старт; Уоллес (6), Джо (5), Джейлин Уильямс (5), К. Уильямс (2), Уиггинс (0), Хэйворд (0).
Юта – Сан-Антонио 128:109 (32:18, 31:21, 30:35, 35:35)
Юта: Маркканен (26 + 7 подборов), Коллинз (20 + 8 подборов), Секстон (16 + 10 передач), Хендрикс (9), Джордж (7 + 6 передач) – старт; Кларксон (22 + 10 передач), Кесслер (10), Данн (8), Сенсабо (5), Юртсевен (3), Льюис (2), Джузэнг (0), Шаманич (0).
Сан-Антонио: Васселл (27 + 9 подборов + 6 потерь), Вембаньяма (22 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Джонс (15 + 9 передач), Шэмпени (2), Сохан (1) – старт; Коллинз (17 + 8 подборов), Брэнэм (14), Мамукелашвили (8), Осман (3), Уэсли (0), К. Джонсон (0).
Портленд – Шарлотт 80:93 (18:24, 16:23, 25:23, 21:23)
Портленд: Эйтон (26 + 19 подборов), Грант (15 + 5 потерь), Саймонс (10), Мюррэй (6 + 9 подборов), Камара (0) – старт; Рит (7), Бэнтон (7), Уокер (6), Хэгенс (3), Минайя (0), Тайбулл (0 + 6 перехватов).
Шарлотт: Ричардс (21 + 10 подборов), Бриджес (18 + 10 подборов), Миллер (17 + 5 потерь), Коди Мартин (11 + 10 передач), Мэнн (6) – старт; Мицич (11 + 7 передач), Г. Уильямс (5), Макгауэнс (4), Тор (0).
Клипперс – Сакраменто 107:123 (28:25, 23:33, 29:31, 27:34)
Клипперс: Пауэлл (21), Харден (20 + 8 передач), Ленард (20 + 8 подборов), Зубац (16), Мэнн (14) – старт; Тайс (8), Уэстбрук (8), Коффи (0), Бостон (0), Такер (0).
Сакраменто: Фокс (33 + 7 передач), Барнс (22), Сабонис (17 + 15 подборов + 12 передач), Хертер (15), Мюррэй (11 + 8 подборов) – старт; Монк (12), Митчелл (6), Дуарте (4), Лайлс (3), Эдвардс (0).
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