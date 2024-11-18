НБА: Рэндл баззером переиграл Финикс, Оклахома проиграла Далласу, Кливленд снова победил

В ночь с 17 на 18 ноября состоялось сразу десять поединков в НБА. Уже в первом поединке нас ждала невероятная развязка – форвард Миннесоты Джулиус Рэндл трехочковым с сиреной принес своей команде победу над Финиксом.

В близком матче Даллас Маверикс обыграл Оклахому даже без своего лидера Луки Дончича. Кливленд Кавальерс выиграли 15-й поединок подряд на старте сезона, а Хьюстон Рокетс набрасывали почти 150 очков в Чикагское кольцо.

Миннесота – Финикс – 120:117

Индиана – Майами – 119:110

Вашингтон – Детройт – 104:124

Кливленд – Шарлотт – 128:114

Мемфис – Денвер – 105:90

Портленд – Атланта – 114:110

Нью-Йорк – Бруклин – 114:104

Оклахома – Даллас – 119:121

Чикаго – Хьюстон – 107:143

Клипперс – Юта – 116:105

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