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Баскетбол

Кубок НБА: Нью-Йорк вылетел, Хьюстон выбил Голден Стейт

Состоялись еще два четвертьфинальных матча.
Сегодня, 07:38
Getty Images
Getty Images

В рамках Кубка НБА определились все полуфиналисты турнира. Накануне Оклахома Сити-Тандер и Милуоки Бакс первыми добыли путевки в Лас-Вегас, где пройдет Финал четырех турнира.

Сегодня же определились соперники. От Востока вторым полуфиналистом стала Атланта, в составе которой нашлись три баскетболиста, набравших по 20+ очков (Трей Янг – 22, Джейлен Джонсон – 21 и ДеАндре Гантер, который со скамейки запасных принес 24 пункта).

А вот лидер Никс Джейлен Брансон показал далеко не лучшую свою игру (14 очков с 33% реализацией), что явилось одной из причин поражения в домашнем матче.

Нью-Йорк – Атланта 108:100

Во втором матче дня Голден Стейт гостил у Хьюстона и матч оказался ожесточенным и его судьба решалась на последней секунде. За три минуты до конца встречи счет стал 90:84 в пользу Уорриорза, но больше они очков сегодня не зарабатывали.

В то время как Рокетс усилиями Фреда Ванвлита и Алперена Шенгюна сократили разрыв до минимума, а за 3 секунды до конца арбитры зафиксировали фол против лежащего Грина. Тот реализовал оба штрафных и вывел свою команду вперед.

У Голден Стейт был шанс отыграться, но финальный бросок Падзиемски заблокировал Джабари Смит – Хьюстон сыграет против Оклахомы в полуфинале.

Хьюстон – Голден Стейт 91:90

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