НБА: Сакраменто обыграл Пеликанс, Бостон и Майами выиграли свои матчи
В Национальной Баскетбольной Ассоциации после поединков в рамках Кубка НБА прошли обычные матчи регулярного чемпионата.
Бостон – Детройт – 123:99 (27:16, 32:28, 34:24, 30:31)
Бостон: Вайт (23), Порзингис (19 + 8 подборов), Браун (14 + 9 подборов + 6 передач), Холидей (12 + 7 подборов + 6 передач), Хорфорд (2) – старт; Притчард (27+10 передач), Корнет (12+7 подборов), Питерсон (5), Кета (4), Дэвисон (3), Уолш (2), Тиллман (0).
Детройт: Каннингем (18 + 8 подборов + 8 передач), Айви (10), Харрис (9 + 8 подборов), Хардвей (6), Стюарт (2) – старт; Бизли (5), Томпсон (4), Рид (4), Мур (0).
Майами – Торонто – 114:104 (23:27, 35:24, 31:25, 25:28)
Майами: Хирро (23), Адебайо (21 + 16 подборов), Батлер (11), Хайсмит (9), Д.А. Робинсон (8) - старт; Йович (14), Смит (11), Лав (6), Хакес (6), Розор (5+8 подборов).
Торонто: Дик (22), Барретт (13 + 11 подборов + 10 передач + 6 потерь), Агбаджи (13), Мобо (4 + 10 подборов), Фернанду (2) – старт; Пелтль (16), Митчелл (12+6 передач), Уолтер (9), Беттл (8), Шед (5), Олиник (0).
Новый Орлеан – Сакраменто – 109:111 (26:28, 29:25, 28:38, 26:20)
Новый Орлеан: Макколлум (36), Мерфи (21), Мюррей (20 + 7 подборов + 9 передач + 8 потерь), Джонс (7 + 7 подборов), Мисси (7 + 11 подборов) – старт; Бостон (9), Тайс (7), Кейн (1), Джемисон (1), Ривс (0).
Сакраменто: Сабонис (32 + 20 подборов), Дерозан (29), Фокс (18 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Мюррей (18 + 9 подборов), Монк (5 + 9 передач) – старт; Хертер (7), Эллис (2), Джонс (0), Лень (0), Джонс (0), О. Робинсон (0)
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