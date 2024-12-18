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Кубок НБА: Милуоки стал вторым обладателем трофея, победив в финале Оклахому

Вашему вниманию результат и обзор финала внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:46
Милуоки / Getty Images
Милуоки / Getty Images

В ночь на среду, 18 декабря, в Лас-Вегасе был сыгран финальный матч внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации - Кубка НБА.

В решающем поединке встретились Милуоки и Оклахому. Бакс умели переиграть соперника и выиграть трофей.

Результат матча Кубка НБА за 17 декабря

Оклахома-Сити – Милуоки 81:97 (28:27, 22:24, 14:26, 17:20)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (21), Джейлен Уильямс (18), Хартенштайн (16 + 12 подборов), Джо (7), Дорт (4 + 8 подборов) – старт; Митчелл (5), Уоллес (5), К. Уильямс (3), Карузо (2), Уиггинс (0), Карлсон (0), Джонс (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (26 + 19 подборов + 10 передач), Лиллард (23), Б. Лопес (13 + 9 подборов), Принс (6), Джексон (2) – старт; Трент (13), Грин (9), Портис (5 + 9 подборов), Ливингстон (0), Боучэмп (0), Коннотон (0), Смит (0), Джонсон (0).

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