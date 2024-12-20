НБА: Карри провел худший матч в карьере, Таунс разбил Миннесоту

В Национальной Баскетбольной Ассоциации завершились матчи игрового дня. Одним из главных событий стал разгром Мемфисом Голден Стейт, во время которого легендарный Стеф Карри промазал все свои броски с игры (0/7, из которых 0/6 трехочковые) и набрал всего 2 балла за игру.

Алексей Лень сыграл против Лейкерса, но не помог своей команде выиграть, тогда как Святослав Михайлюк весь матч Юты ​​провел на скамье запасных.

Вашингтон – Шарлотт – 123:114 (29:30, 31:28, 27:28, 36:28)

Вашингтон: Пул (27), Сарр (19+9 подборов), Шемпени (14+8 подборов), Кулибали (14+7 подборов), Кэррингтон (2+9 подборов) – старт; Брогдон (25+6 передач), Кисперт (13), Валанчюнас (6+8 подборов), Джордж (3).

Шарлотт: Болл (34 + 13 передач), Бриджес (16 + 8 подборов), Уильямс (16 + 8 подборов), Сет Карри (8), Грин (5) – старт; Коди Мартин (14), Ричардс (8+7 ​​подборов), Мицич (4), Диабате (4+7 подборов), Салон (3), Вонг (2).

Детройт – Юта – 119:126 (19:48, 35:19, 32:30, 33:29)

Детройт: Каннингем (33+7 передач + 4 блок-шота), Томпсон (9), Хардуэй (8), Харрис (8+7 ​​подборов), Дюрен (8+7 ​​подборов) – старт; Бизли (26), Рид (12+9 подборов), Фонтеккьо (6), Сассер (5), Холланд (4).

Юта: Секстон (30 + 7 передач + 10 потерь), Джордж (28 + 5 потерь), Маркканен (27 + 14 подборов), Коллинз (16 + 9 подборов + 6 потерь), Кесслер (6 + 12 подборов + 4 блок- шота) – старт; Сенсабо (5), Джузенг (5), Юбэнкс (4), Кларксон (3), Поттер (2).

Орландо – Оклахома – 99:105 (28:29, 18:36, 28:17, 25:23)

Орландо: Битадзе (15+10 подборов), Силва (15), Колдуэлл-Поуп (11), Картер (10+13 подборов), Саггс (9) – старт; Блэк (23), М. Вагнер (10), Айзек (3), Энтони (3), Ховард (0), Джозеф (0).

Оклахома: Гилджес-Александер (35+6 передач), Хартенштайн (12+12 подборов), Джейлен Уильямс (11+7 передач), Уоллес (5), Дорт (2) – старт; Виггинс (11), Карузо (11), Джо (7), К.А. Уильямс (6), Митчелл (5).

Бостон – Чикаго – 108:117 (25:21, 32:33, 29:28, 22:35)

Бостон: Тейтум (31+10 подборов), Порзингис (20+8 подборов), Браун (19), Уайт (16+8 подборов), Холидей (6) – старт; Притчард (14), Хорфорд (2), Спрингер (0), Уолш (0), Корнет (0), Кета (0).

Чикаго: Лавин (36), Досунму (17 + 8 подборов), Вучевич (16 + 14 подборов), Уильямс (14), Уайт (12) – старт; Филлипс (10), Хортон-Такер (9), Болл (3), Смит (0), Бузелис (0).

Торонто – Бруклин – 94:101 (24:24, 22:28, 30:18, 18:31)

Торонто: Агбаджи (20), Дик (19), Барнс (16 + 6 передач), Мобо (8), Уолтер (7) – старт; Бэттл (8), Олиник (8), Шед (5), Буше (3).

Бруклин: Джонсон (33 + 10 подборов + 6 передач), Симмонс (12 + 7 передач + 5 потерь), Финни-Смит (8), Клекстон (7), Джонсон (0) – старт; Милтон (12), Клауни (11+9 подборов), Мартин (7), Уилсон (6), Шарп (5+9 подборов), Бикман (0).

Мемфис – Голден Стейт – 144:93 (37:15, 32:23, 40:21, 35:34)

Мемфис: Джарен Джексон (17), Бэйн (15+7 передач), Уэллс (13), Морент (9), Иди (8+8 подборов) - старт; Альдама (21+14 подборов), Ларевия (19), Кеннард (15), Кларк (8+10 подборов), Пиппен (8), Кончар (6), Спенсер (5).

Голден Стейт: Виггинс (19), Шредер (5), Карри (2), Луни (2), Др. Грин (0) – старт; Подземские (21+6 передач), Куминга (11), Андерсон (11), Хилд (9), Джексон-Дэвис (7+7 подборов), Пэйтон II (3), Уотерс (3), Сантос (0).

Хьюстон – Новый Орлеан – 133:113 (39:25, 27:27, 33:27, 34:34)

Хьюстон: Грин (34), Брукс (26 + 7 подборов), Шенгюн (23 + 9 подборов + 7 передач), Смит (15), Ванвлит (13 + 9 передач) – старт; А. Холидей (10), Томпсон (4), Уитмор (4), Шеппард (2), Адамс (2), Тейт (0), Лэндейл (0).

Новый Орлеан: Мерфи (28), Джонс (20), Макколлум (18+6 передач), Мюррей (14+8 передач), Мисси (11+10 подборов) – старт; Бостон (7), Хоукинс (5), Грин (4), Ривс (3), Джемисон (3), Робинсон-Эрл (0).

Даллас – Клипперс – 95:118 (30:24, 19:26, 28:39, 18:29)

Даллас: Томпсон (22), Динвидди (19+7 передач), Вашингтон (14+9 подборов), Лайвли (13+7 подборов), Граймс (11) – старт; 2), Пауэлл (0), Эдвардс (0), Клебер (0), М-ф Моррис (0), Проспер (0).

Клипперс: Пауэлл (29), Харден (24+7 передач + 6 потерь), Зубац (21+15 подборов), Д.А. Джонс (8), Данн (3+6 передач) – старт; Коффи (16), Портер (12), Батюм (3), Бамба (2+7 подборов), Миллер (0), Джонс (0).

Финикс – Индиана – 111:120 (29:32, 30:28, 24:37, 28:23)

Финикс: Дюрент (37+10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Букер (17+6 передач), Билл (16), Нуркич (12+10 подборов), Джонс (7+7 передач) – старт; (9), Аллен (8+10 подборов), Моррис (3), Данн (2), Пламли (0), Игодаро (0).

Индиана: Сиакам (25+18 подборов), Нембхард (19), Тернер (19), Матурин (16), Халибертон (13+12 передач) – старт; Топпин (13+8 подборов), Макконнелл (11), Шеппард (2), Уокер (2), Брайант (0).

Миннесота – Нью-Йорк – 107:133 (33:32, 18:41, 23:31, 33:29)

Миннесота: Рэндл (24 + 5 потерь), Эдвардс (17 + 7 передач), Макдениэлс (8), Конли (3), Гобер (3) – старт; Дивинченцо (15), Александер-Уокер (12), Майнотт (11), Гарза (5), Диллингем (4), Рид (3), Шеннон (2).

Нью-Йорк: Таунс (32 + 20 подборов + 6 передач), Бриджес (29 + 6 передач), Брансон (14 + 7 передач), Ачиува (13 + 10 подборов), Ануноби (9) – старт; Макбрайд (16+8 передач), Пэйн (9+6 передач), Симс (6), Райан (4), Хукпорти (1), Дадье (0), Коллек (0).

Портленд – Денвер – 126:124 (30:35, 36:31, 38:21, 22:37)

Портленд: Саймонс (28+10 передач), Шарп (27), Эйтон (15+13 подборов + 4 блок-шота), Камара (14+8 подборов), Грант (13) – старт; Авдия (19), Хендерсон (7), Клинган (3), Р.Г. Уильямс (0).

Денвер: Йокич (34+8 передач), Дж. Мюррей (24+9 передач), Портер (16), К.А. Браун (13), Гордон (2) – старт; Вестбрук (19+7 передач), Уотсон (8), Стротер (6), Джордан (2+7 подборов), Тайсон (0).

Сакраменто – Лейкерс – 100:113 (28:37, 30:25, 22:24, 20:27)

Сакраменто: Фокс (26), Сабонис (18+12 подборов + 9 передач), Монк (17+5 потерь), Дерозан (10), Мюррей (10+7 подборов) – старт; Хертер (7), Эллис (5), Лень (3), Джонс (2), О. Робинсон (2), Макдермотт (0), Маклафлин (0), Джонс (0).

Лейкерс: Ривз (25), Дэвис (21 + 20 подборов + 6 блок-шотов), Джеймс (19 + 7 передач), Хачимура (10), Кристи (8) – старт; Рассел (16), Винсент (12), Кнехт (2), Колоко (0), Реддиш (0).

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