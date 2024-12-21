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НБА: Филадельфия обыграла Шарлотт, поражение Милуоки

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:50
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на субботу, 21 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны три матча.

Результаты матчей НБА за 20 декабря

Филадельфия – Шарлотт 108:98 (41:23, 17:23, 27:25, 23:27)

Филадельфия: Эмбиид (34 + 9 передач), Макси (23 + 6 передач), Убре (22), Джордж (5 + 10 подборов + 8 передач), Мартин (2) – старт; Каунсил (11), Ябуселе (9), Гордон (2), Драммонд (0), Лаури (0).

Шарлотт: Мицич (20), Бриджес (15 + 7 подборов + 5 потерь), Коди Мартин (11), Ричардс (10), Грин (4) – старт; Джеффрис (12), Вонг (11), Салон (8 + 8 подборов), Диабате (7 + 7 подборов), Сет Карри (0).

Кливленд – Милуоки 124:101 (29:20, 40:31, 34:25, 21:25)

Кливленд: Митчелл (27 + 6 передач), Гарлэнд (16), Э. Мобли (15 + 7 подборов), Уэйд (15), Аллен (10 + 10 подборов) – старт; Джером (13), Струс (9), Леверт (7), Ньянг (5), Меррилл (5), Томпсон (2), Тайсон (0), Портер (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (33 + 14 подборов + 5 потерь), Б. Лопес (10), Принс (5), Грин (0), Джексон (0) – старт; Миддлтон (14), Боучэмп (10), Портис (9), Трент (8), Роллинз (7), Коннотон (3), Райт (2), Роббинс (0), Умуде (0).

Майами – Оклахома-Сити 97:104 (25:30, 22:20, 23:31, 27:23)

Майами: Хирро (28 + 12 подборов), Адебайо (17 + 10 подборов + 6 потерь), Д. Робинсон (13 + 6 передач), Хайсмит (3), Батлер (0) – старт; Смит (13), Хакес (9), Йович (7), Розир (7), Лав (0).

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (33), Гилджес-Александер (25 + 7 подборов), Дорт (14), Хартенштайн (13 + 18 подборов), Уоллес (2) – старт; К. Уильямс (5), Карузо (4), Уиггинс (3), Джо (3), Митчелл (2).

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