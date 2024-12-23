НБА: Денвер оформил крутой камбек, Сакраменто Леня провалило последнюю четверть

В ночь на 23 декабря в Национальной баскетбольной Ассоциации прошли три поединка.

В Сакраменто местные Кингсы на равных провели первую половину с Индианой, но после большого перерыва гости начали отрываться и в итоге доказывали свое преимущество вплоть до 30 баллов. Алексей Лень на паркете не появлялся.

Сакраменто – Индиана 95:122 (23:21, 29:31, 26:35, 17:35)

Торонто дома принимал Хьюстон и едва не создал камбэк, но в последней четверти хоть и уменьшили разницу в счете с 11 до 3 баллов, но сравнять его не смогли. Следует отметить, что во второй четверти хозяева вели в счете с разницей в 16 очков, но постепенно потеряли это преимущество.

Торонто – Хьюстон 110:114 (35:245, 22:27, 26:33, 27:30)

А вот кто смог "камбекнуть" так это Денвер. Наггетс проигрывали худшей команде Конференции – Новому Орлеану – целых 16 баллов за несколько минут до конца третьей четверти. Но феноменальная последняя четверть помогла им перевести игру в овертайм, где лидеры уже дожали своего соперника.

Новый Орлеан – Денвер 129:132 ОТ (29:28, 38:31, 26:22, 26:38, 10:13)

Денвер обошел в турнирной таблице Лейкерс, а Индиана продолжила борьбу за место в плей-офф.

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