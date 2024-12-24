НБА: Михайлюк набрал 11 очков, провал Лейкерс и победы Миннесоты и Денвера

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на вторник, 24 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны 14 матчей.

Украинский баскетболист Юты Святослав Михайлюк провел 25 минуты на паркете в матче против Кливленда. На счету баскетболиста 11 очков, три передачи, три подбора.

Результаты матчей НБА за 23 декабря

Шарлотт – Хьюстон 101:114 (15:31, 16:31, 35:30, 35:22)

Шарлотт: Бриджес (24 + 8 подборов), Болл (23 + 8 передач), Уильямс (12 + 9 подборов), Коди Мартин (6), Грин (3) – старт; Диабате (14), Ричардс (6), Джеффрис (4), Смит (4), Мицич (3), Вонг (2), Сет Карри (0), Салон (0).

Хьюстон: Смит (21 + 11 подборов), Ванвлит (20 + 6 передач), Томпсон (19 + 11 подборов), Шенгюн (16 + 8 подборов), Грин (6) – старт; Уитмор (17 + 7 подборов), Тэйт (6), А. Холидэй (4), Шеппард (3), Адамс (2 + 8 подборов), Грин (0), Лэндейл (0).

Кливленд – Юта 124:113 (29:27, 31:29, 39:32, 25:25)

Кливленд: Гарлэнд (23 + 8 передач), Митчелл (22 + 7 передач), Э. Мобли (22 + 10 подборов), Меррилл (20), Аллен (7) – старт; Леверт (11), Ньянг (8 + 7 подборов), Джером (5), Тайсон (4), Струс (2).

Юта: Маркканен (26 + 7 подборов), Секстон (24), Михайлюк (11), Поттер (11 + 7 подборов), Кесслер (9 + 16 подборов) – старт; Кларксон (27), Джузэнг (3), Сенсабо (2), Коллиер (0), Филиповски (0).

Орландо – Бостон 108:104 (21:32, 22:26, 36:21, 29:25)

Орландо: да Силва (18), Куин (17), Саггс (16 + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (8), Битадзе (8 + 9 подборов) – старт; Картер (11 + 7 подборов), Энтони (10 + 5 потерь), Блэк (9), Айзек (7), Ховард (4).

Бостон: Браун (35 + 9 подборов + 5 потерь), Уайт (17 + 5 потерь), Порзингис (17), Холидэй (16 + 8 подборов + 5 потерь), Хорфорд (8) – старт; Притчард (7), Корнет (4), Хаузер (0).

Филадельфия – Сан-Антонио 111:106 (19:20, 29:25, 36:30, 27:31)

Филадельфия: Макси (32 + 10 подборов + 8 передач), Джордж (19 + 9 подборов), Убре (10), Эмбиид (9), Мартин (4) – старт; Ябуселе (17), Калеб Мартин (12), Лаури (6), Драммонд (2), Джексон (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (26 + 9 подборов + 8 блок-шотов + 5 потерь), Васселл (15), Сохан (15 + 8 подборов), Пол (12 + 8 передач), Барнс (0) – старт; Касл (17), Шэмпени (15 + 8 подборов), К. Джонсон (4), Джонс (2), Бэсси (0).

Атланта – Миннесота 117:104 (35:19, 17:36, 30:30, 35:19)

Атланта: Янг (29 + 7 передач + 5 потерь), Джонсон (17 + 11 подборов + 7 передач), Дэниэлс (10 + 8 перехватов), Рисаше (5), Капела (4 + 8 подборов) – старт; Мэтьюз (25), Хантер (19), Нэнс (6), Крейчи (2), Родди (0), Уоллес (0).

Миннесота: Рэндл (19 + 13 подборов + 7 передач + 7 потерь), Эдвардс (16 + 5 потерь), Конли (11 + 6 передач), Макдэниэлс (6), Гобер (2) – старт; Рид (23), Александер-Уокер (11), Дивинченцо (8), Майнотт (4), Миллер (2), Шэннон (2), Дозьер (0), Диллингэм (0).

Майами – Бруклин 110:95 (39:28, 19:29, 25:21, 27:17)

Майами: Адебайо (23 + 7 подборов + 7 передач), Хирро (17 + 12 подборов + 9 передач), Д. Робинсон (17), Хакес (9), Хайсмит (3) – старт; Йович (18), Беркс (12), Уэйр (9 + 7 подборов), Ларссон (2), Кристофер (0), Смит (0), Джонсон (0).

Бруклин: Клауни (19), К. Джонсон (19), Джонсон (15), Клэкстон (6 + 10 подборов), Симмонс (4 + 9 передач) – старт; Мартин (14), Уилсон (8), Шарп (6 + 7 подборов), Милтон (4), Уайтхэд (0), Мартин (0), Бикман (0).

Нью-Йорк – Торонто 139:125 (30:28, 40:24, 41:30, 28:43)

Нью-Йорк: Ануноби (31 + 7 подборов), Таунс (31 + 10 подборов + 7 передач), Бриджес (14), Брансон (12 + 7 передач), Харт (11) – старт; Пэйн (19), Макбрайд (12), Ачиува (5 + 7 подборов), Симс (2), Шэмет (2), Топпин (0), Колек (0).

Торонто: Барнс (24 + 8 передач + 5 потерь), Барретт (23 + 6 передач), Дик (16), Мобо (8), Агбаджи (4) – старт; Уолтер (16), Буше (16), Олиник (6), Митчелл (5), Бэттл (4), Лоусон (3), Кромке (0).

Чикаго – Милуоки 91:112 (17:33, 28:26, 27:33, 19:20)

Чикаго: Вучевич (17 + 12 подборов), Лавин (14), Уильямс (13), Уайт (10), Досунму (5 + 11 передач) – старт; Смит (14 + 7 подборов), Терри (8), Бузелис (4), Филлипс (2), Дуарте (2), Хортон-Такер (2), Картер (0).

Милуоки: Б. Лопес (21), Миддлтон (21), Портис (19 + 13 подборов + 6 передач), Роллинз (8), Джексон (4) – старт; Трент (14), Грин (10), Райт (9), Принс (4), Смит (2), Роббинс (0), Боучэмп (0), Умуде (0).

Мемфис – Клипперс 110:114 (30:28, 28:23, 32:40, 20:23)

Мемфис: Джарен Джексон (24), Морэнт (23 + 6 потерь), Бэйн (21 + 9 подборов + 7 передач), Уэллс (7), Иди (3 + 14 подборов) – старт; Пиппен (13), Альдама (11 + 7 подборов), Ларэвиа (8), Кларк (0), Кеннард (0).

Клипперс: Пауэлл (29), Харден (21 + 8 подборов + 9 передач), Зубац (20 + 20 подборов), Д. Джонс (13), Данн (7) – старт; Портер (13), Батюм (6), Коффи (5), Бамба (0).

Оклахома-Сити – Вашингтон 123:105 (29:32, 38:31, 24:24, 32:18)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (41 + 9 подборов), Джейлен Уильямс (17 + 7 подборов), Хартенштайн (16 + 11 подборов), Джо (5), Дорт (0) – старт; Митчелл (16 + 12 подборов), Уоллес (9), Уиггинс (7), К. Уильямс (7 + 8 подборов), Джейлин Уильямс (3), Карузо (2), Джонс (0), Дженг (0).

Вашингтон: Пул (31 + 7 передач), Кэррингтон (14), Брогдон (12), Валанчюнас (12 + 16 подборов), Шэмпени (3 + 8 подборов) – старт; Джордж (11), Кисперт (8), Бэгли (7), Батлер (5), Болдуин (2), Дэвис (0), Холмс (0), Вукчевич (0).

Даллас – Портленд 132:108 (28:31, 34:22, 40:23, 30:32)

Даллас: Дончич (27 + 7 подборов + 7 передач), Ирвинг (20), Томпсон (13), Вашингтон (12), Лайвли (4) – старт; Гэффорд (23), Проспер (8), Пауэлл (7), Граймс (5), Маршалл (4), Гортман (3), Клебер (3), Динуидди (3), Эдвардс (0).

Портленд: Эйтон (16 + 9 подборов), Шарп (13), Саймонс (10), Камара (5 + 12 подборов), Грант (3) – старт; Авдия (19), Хендерсон (14), Уокер (13), Рупер (6), Клинган (4), Бэнтон (3), Мюррэй (2).

Денвер – Финикс 117:90 (27:26, 28:25, 45:28, 17:11)

Денвер: Йокич (32 + 7 передач), Портер (24), Гордон (12), Уэстбрук (11 + 7 передач), К. Браун (4 + 7 подборов) – старт; Пикетт (11 + 8 передач), Стротер (9), Тайсон (6), Джордан (4), Уотсон (4), Ннаджи (0), Холл (0), Джонс (0), Александер (0).

Финикс: Бил (23), Дюрэнт (23 + 9 подборов), Джонс (9), О'Нил (6), Нуркич (4) – старт; Моррис (7), Игодаро (7), Пламли (6), Данн (5), Бриджес (0), Окоги (0), Д. Ли (0).

Голден Стэйт – Индиана 105:111 (32:33, 22:29, 31:27, 20:22)

Голден Стэйт: Уиггинс (16), Джексон-Дэвис (13 + 8 подборов), Карри (10 + 7 передач), Шредер (9), Др. Грин (4 + 7 подборов) – старт; Куминга (26 + 8 подборов), Хилд (13), Луни (6), Подземски (5), Муди (3).

Индиана: Тернер (23 + 10 подборов), Сиакам (20), Халибертон (16 + 12 передач), Нембхард (15), Матурин (12) – старт; Макконнелл (13), Топпин (8), Уокер (2), Брайант (2), Шеппард (0).

Лейкерс – Детройт 114:117 (32:34, 32:28, 28:31, 22:24)

Лейкерс: Джеймс (28 + 11 подборов + 11 передач), Дэвис (19 + 10 подборов + 6 передач), Кристи (17), Ривз (12 + 7 подборов + 6 потерь), Хатимура (10) – старт; Винсент (9), Кнехт (7), Реддиш (7), Расселл (5).

Детройт: Каннингем (20 + 10 передач + 5 потерь), Айви (18), Хардуэй (15), Харрис (6), Дюрен (6 + 9 подборов) – старт; Бизли (21), Фонтеккьо (13), Холланд (10), Томпсон (8), Рид (0).

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