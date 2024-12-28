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НБА: Бостон уничтожил Индиану, Даллас обыграл Финикс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:15
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на субботу, 28 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.

Результаты матчей НБА за 27 декабря

Орландо – Нью-Йорк 85:108 (29:26, 25:28, 14:22, 17:32)

Орландо: Саггс (27), Битадзе (14 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (10), Блэк (9), да Силва (0) – старт; Куин (9), Айзек (7), Энтони (5), Г. Харрис (2), Картер (2), Хьюстан (0), Джозеф (0).

Нью-Йорк: Брансон (26 + 9 передач), Харт (23 + 13 подборов), Бриджес (17), Таунс (16 + 8 подборов), Ануноби (8) – старт; Шэмет (7), Ачиува (6), Макбрайд (5), Симс (0), Пэйн (0).

Бостон – Индиана 142:105 (39:22, 28:23, 36:33, 39:27)

Бостон: Браун (44), Тейтум (22 + 13 подборов), Хорфорд (13), Уайт (9 + 6 передач), Хаузер (4) – старт; Притчард (18 + 8 подборов + 10 передач), Уолш (9), Спрингер (6), Кета (6), Тиллман (5), Питерсон (3), Корнет (3).

Индиана: Халибертон (19 + 9 передач), Матурин (18), Сиакам (14 + 9 подборов), Тернер (8), Шеппард (2) – старт; Уокер (15), Брайант (12 + 7 подборов), Макконнелл (8), Джонсон (4), Джексон (3), Фримен (2), Ферфи (0).

Бруклин – Сан-Антонио 87:96 (22:11, 19:30, 21:33, 25:22)

Бруклин: Джонсон (25), Милтон (16 + 12 передач), Клэкстон (11 + 10 подборов), Уилсон (11), Финни-Смит (2 + 9 подборов) – старт; Мартин (13), Клауни (5), Шарп (4), Бикман (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (19 + 7 подборов + 6 блок-шотов), Сохан (12 + 14 подборов), Васселл (10), Барнс (9), Пол (5) – старт; Шэмпени (18), К. Джонсон (15), Касл (6), Джонс (2 + 6 передач).

Хьюстон – Миннесота 112:113 (21:22, 31:35, 32:19, 28:37)

Хьюстон: Шенгюн (38 + 12 подборов), Томпсон (20 + 11 подборов), Ванвлит (18 + 7 передач), Грин (14 + 6 передач), Смит (12 + 7 подборов) – старт; Тэйт (6), Уитмор (4), А. Холидэй (0), Шеппард (0), Адамс (0).

Миннесота: Рэндл (27 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Эдвардс (24), Гобер (7 + 9 подборов), Конли (3), Макдэниэлс (2) – старт; Дивинченцо (22), Рид (14), Александер-Уокер (11), Майнотт (3).

Новый Орлеан – Мемфис 124:132 (25:32, 36:42, 27:30, 36:28)

Новый Орлеан: Мерфи (35), Макколлум (32), Мюррэй (15 + 7 подборов + 9 передач + 7 потерь), Мисси (6), Джонс (4) – старт; Тайс (11 + 11 подборов + 6 передач), Хоукинс (9), Бостон (7), Робинсон-Эрл (5), Грин (0).

Мемфис: Джарен Джексон (33), Морэнт (25 + 7 передач), Бэйн (18 + 8 передач), Иди (14 + 9 подборов), Уэллс (10) – старт; Пиппен (13), Кеннард (9), Хафф (7), Кларк (3), Ларэвиа (0), Кончар (0).

Денвер – Кливленд 135:149 (38:40, 27:40, 36:36, 34:33)

Денвер: Дж. Мюррэй (27 + 11 передач), Йокич (27 + 14 подборов + 13 передач), Портер (18), К. Браун (16), Уэстбрук (11 + 7 передач) – старт; Уотсон (18), Стротер (11), Джордан (4 + 7 подборов), Тайсон (3), Пикетт (0), Ннаджи (0), Джонс (0).

Кливленд: Митчелл (33 + 6 передач), Э. Мобли (26 + 6 передач), Гарлэнд (25 + 7 передач), Аллен (22 + 10 подборов), Уэйд (11) – старт; Леверт (13), Меррилл (9), Струс (5), Ньянг (3), Джером (2), Тайсон (0).

Финикс – Даллас 89:98 (25:28, 14:27, 25:17, 25:26)

Финикс: Дюрэнт (35), Бил (11), Данн (5), Джонс (3 + 6 передач), Нуркич (3) – старт; О'Нил (14), Окоги (8), Пламли (4 + 9 подборов), Игодаро (4), Д. Ли (2), Бриджес (0), Моррис (0).

Даллас: Ирвинг (20 + 5 потерь), Гэффорд (16), Томпсон (11), Вашингтон (7), Маршалл (4) – старт; Клебер (15 + 7 подборов), Динуидди (15), Граймс (8), Проспер (2), Харди (0), Гортман (0), Пауэлл (0), Эдвардс (0).

Клипперс – Голден Стэйт 102:92 (19:21, 30:22, 32:19, 21:30)

Клипперс: Пауэлл (26), Харден (18 + 7 передач + 6 потерь), Зубац (17 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Д. Джонс (14), Данн (13 + 7 подборов + 5 потерь) – старт; Коффи (11), Батюм (3), Миллер (0), Бамба (0).

Голден Стэйт: Джексон-Дэвис (15 + 9 подборов), Шредер (7), Хилд (5 + 9 подборов), Андерсон (5), Уиггинс (5) – старт; Куминга (34 + 10 подборов), Муди (11), Подземски (10), Сантос (0), Пост (0), Луни (0), Уотерс (0).

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