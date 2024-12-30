НБА: Индиана шокировала Бостон, Атланта уничтожила Торонто
В ночь на понедельник, 30 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 29 декабря
Орландо – Бруклин 102:101 (21:27, 22:34, 25:22, 34:18)
Орландо: да Силва (21 + 7 передач), Битадзе (19 + 11 подборов), Картер (13), Саггс (8), Колдуэлл-Поуп (5) – старт; Хьюстан (12), Энтони (10), Г. Харрис (6), Айзек (5 + 9 подборов), Джозеф (3), Ховард (0), Куин (0).
Бруклин: Джонсон (14), Клауни (13), К. Джонсон (9), Симмонс (6 + 7 подборов + 7 передач), Клэкстон (6) – старт; Томас (25 + 6 передач), Уилсон (16), Шарп (8), Мартин (4).
Торонто – Атланта 107:136 (25:35, 33:29, 24:40, 25:32)
Торонто: Барнс (19 + 8 подборов + 8 потерь), Барретт (17), Пелтль (13), Дик (6), Агбаджи (3) – старт; Б. Браун (12), Буше (9), Бэттл (8), Олиник (6), Уолтер (5), Шэд (5 + 6 передач), Мобо (4), Темпл (0).
Атланта: Янг (34 + 10 передач + 5 потерь), Джонсон (15 + 6 перехватов), Рисаше (14 + 7 подборов), Капела (11 + 12 подборов), Крейчи (5) – старт; Хантер (22), Оконгву (15), Мэтьюз (11 + 6 передач), Уоллес (9), Барлоу (0), Родди (0).
Бостон – Индиана 114:123 (29:27, 29:38, 33:33, 23:25)
Бостон: Браун (31 + 6 передач), Тейтум (22 + 9 подборов + 6 передач), Уайт (17), Хаузер (9), Хорфорд (5) – старт; Притчард (21), Кета (6), Питерсон (2), Корнет (1 + 9 подборов), Спрингер (0), Уолш (0), Тиллман (0).
Индиана: Халибертон (31 + 7 передач), Нембхард (17 + 8 подборов + 8 передач), Сиакам (17 + 8 подборов + 6 передач), Матурин (14), Тернер (13) – старт; Уокер (12), Шеппард (8), Брайант (8), Макконнелл (3), Ферфи (0), Джексон (0).
Хьюстон – Майами 100:104 (27:31, 23:22, 32:28, 18:23)
Хьюстон: Брукс (22), Грин (19), Шенгюн (18 + 18 подборов + 6 передач + 5 потерь), Ванвлит (16 + 7 подборов + 6 передач), Смит (7) – старт; Уитмор (7), Томпсон (5), Адамс (4 + 9 подборов), А. Холидэй (2).
Майами: Хирро (27 + 9 передач), Хайсмит (15 + 8 подборов), Розир (14), Адебайо (12 + 10 подборов), Лав (5) – старт; Йович (18 + 7 подборов + 6 передач), Уэйр (7 + 7 подборов), Беркс (4), Хакес (2).
Оклахома-Сити – Мемфис 130:106 (34:31, 42:19, 26:24, 28:32)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (35 + 7 передач + 4 блок-шота), Джейлен Уильямс (14 + 10 подборов + 8 передач), Хартенштайн (12 + 9 подборов + 6 передач), Уоллес (5), Дорт (3) – старт; Митчелл (17), Уиггинс (16), К. Уильямс (12), Джо (11), Джейлин Уильямс (5), Карлсон (0), Джонс (0), Дженг (0).
Мемфис: Бэйн (22 + 9 подборов), Джарен Джексон (13), Пиппен (10 + 6 передач), Уэллс (4), Кончар (4 + 15 подборов) – старт; Хафф (17), Кеннард (16), Кавамура (10), Спенсер (7), Каслтон (3), Ларэвиа (0).
Миннесота – Сан-Антонио 112:110 (25:33, 32:12, 25:37, 30:28)
Миннесота: Гобер (17 + 15 подборов), Рэндл (16), Эдвардс (14 + 8 подборов), Макдэниэлс (12 + 10 подборов), Конли (5) – старт; Дивинченцо (26 + 7 подборов), Рид (11), Александер-Уокер (6), Майнотт (5).
Сан-Антонио: Вембаньяма (34 + 8 подборов), Барнс (24), Васселл (22 + 7 подборов), Пол (6 + 14 передач), Сохан (5) – старт; К. Джонсон (13), Бэсси (4), Джонс (2), Шэмпени (0), Коллинз (0), Касл (0).
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