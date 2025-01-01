НБА: Бостон уничтожил Торонто, Оклахома выиграла 12-й матч подряд

В новогоднюю ночь прошли сразу несколько поединков Национальной баскетбольной ассоциации.

Милуоки во второй половине смогли сделать камбек и обыграли Индиану, Сан-Антонио не заметил сопротивления Клипперсу, а Оклахома проиграла три четверти Миннесоты, и победила в матче.

Кроме того, ЛеБрон проиграл родному Кливленду, а Финикс дома не смог обыграть Мемфис.

Бостон – Торонто – 125:71 (23:12, 22:23, 45:18, 35:18)

Бостон: Тейтум (23+8 подборов), Уайт (16+4 блок-шота), Холидей (14), Браун (12+9 подборов), Хорфорд (0) – старт; Притчард (19), Гаузер (12), Уолш (10), Кета (8), Питерсон (5), Спрингер (2), Тиллман (2), Корнет (2).

Торонто: Барнс (16+13 подборов + 6 потерь), Митчелл (9+5 потерь), Пелтль (7+13 подборов), Уолтер (3), Агбаджи (2) – старт; Беттл (9), Буше (7), Б. Браун (6), Шед (5), Олиник (5), Шомше (2), Фернанду (0), Мобо (0), Лоусон (0).

Индиана – Милуоки – 112:120 (28:30, 36:23, 27:35, 21:32)

Индиана: Матурин (25+9 подборов + 5 потерь), Сиакам (20+7 подборов), Тернер (16+10 подборов), Халибертон (12+7 передач), Нембхард (10) – старт; Уокер (11), Макконнелл (6), Шеппард (5+7 подборов), Топпин (4), Брайант (3).

Милвоки: Адетокумбо (30+12 подборов), Лопес (16), Миддлтон (15+7 передач), Лиллард (9), Джексон (4) – старт; Портис (14+15 подборов), Трент (14), Принс (9), Грин (9), Роллинз (0).

Сан-Антонио – Клипперс – 122:86 (31:17, 32:26, ​​28:20, 31:23)

Сан-Антонио: Вембаньяма (27+9 подборов), Барнс (11), Васселл (8), Пол (7+9 подборов), Сохан (4) – старт; К. Джонсон (17+9 подборов). Джонсон (17), Касл (15), Шемпени (9), Коллинз (7), Бренем (5), Мамукелашвили (4), Уэсли (2), Сиссоко (2), Джонс (2), Бесси (2).

Клипперс: Харден (17+5 потерь), Пауэлл (15), Данн (7), Д. Джонс (6), Зубац (5+7 подборов) – старт; Коффи (14), Гайленд (7), Браун (5), Джонс (4), Миллер (2), Портер (2), Бамба (2), Батюм (0).

Оклахома – Миннесота – 113:105 (21:24, 25:28, 43:23, 24:30)

Оклахома: Гилджес-Александер (40), Хартенштайн (15+10 подборов), Джейлен Уильямс (14+7 подборов + 7 передач), Дорт (14+7 подборов), Уоллес (5+7 передач + 5 перехватов) - старт; Виггинс (7), Джо (7), К. Уильямс (5), Митчелл (3), Джейлин Уильямс (3).

Миннесота: Эдвардс (20+7 подборов), Конли (16), Рэндл (11+6 передач), Гобер (8+7 ​​подборов), Макдениэлс (7) – старт; Род (19+8 подборов), Дивинченцо (10), Александер-Уокер (8+5 потерь), Майнотт (6).

Лейкерс – Кливленд – 110:122 (30:24, 23:24, 25:29, 32:35)

Лейкерс: Ривз (35+9 подборов + 10 передач), Дэвис (28+13 подборов), Джеймс (23+7 передач), Хачимура (7), Кристи (5) – старт; Милтон (6), Кнехт (4), Финни-Смит (2), Рэддиш (0).

Кливленд: Аллен (27+14 подборов), Митчелл (26), Э. Мобли (20), Гарленд (14+14 передач), Вэйд (3+9 подборов) – старт; Сотрясение (15), Ньянг (9), Джером (5), Леверт (3), Мэррилл (0).

Финикс – Мемфис – 112:117 (26:36, 29:33, 31:22, 26:26)

Финикс: Дюрент (29+10 подборов + 6 передач), Джонс (21+5 потерь), Букер (16+9 передач), Пламли (12+8 подборов), Билл (3) – старт; Моррис (12), Окоги (9), Данн (8+9 подборов), Игодаро (2), Д. Ли (0).

Мемфис: Джарен Джексон (38+10 подборов + 5 потерь), Бэйн (31+7 передач), Уэллс (11), Кончар (7+12 подборов), Пиппен (2) – старт; Кеннард (17+7 подборов), Хафф (8), Спенсер (2), Каслтон (1).

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