НБА: Лавин обыграл Сан-Антонио, Сакраменто Леня в триллере обыграл Майами

В ночь на 7 января прошли 9 поединков в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной Ассоциации.

Яннис набрал всего 11 очков, но при этом оформил трипл-дабл и помог своей команде выиграть. В Детройте Кейд Каннингем и Анферни Саймонс устроили перестрелку, а Зак Лавин помог Чикаго обыграть Сан-Антонио.

Наиболее напряженным получился последний матч дня, в котором Сакраменто только во втором овертайме смог обыграть Майами.

Детройт - Портленд - 118:115 (23:28, 28:32, 37:30, 30:25)

Детройт: Каннингем (32 + 9 передач), Хардвей (26), Харрис (17), Дюрен (14 + 12 подборов), Бизли (5) – старт; Фонтеккио (10), Холланд (8), Сасер (4), Стюарт (2), Рид (0), Мур (0).

Портленд: Саймонс (36+9 передач), Шарп (20+8 подборов + 8 передач), Эйтон (18+11 подборов), Авдия (14), Камара (12) - старт; Мюррей (11), Клинган (4), Хендерсон (0).

Филадельфия - Финикс - 99:109 (23:16, 23:26, 27:36, 26:31)

Филадельфия: Макси (31+10 передач), Убре (26+11 подборов), Ябуселе (14+10 подборов), Джордж (13+9 подборов), Калеб Мартин (8+7 ​​подборов) - старт; Бона (4), Эдвардс (3), Даутин (0), Джексон (0), Каунсил (0), Гордон (0).

Финикс: Дюрент (23), Данн (15), Букер (10 + 10 передач), Джонс (5), Пламли (2 + 7 подборов) - старт; Билл (25), Игодаро (8), Моррис (7), Аллен (6), Нуркич (5+7 подборов), Окоги (3).

Бруклин – Индиана - 99:113 (22:24, 17:31, 31:23, 29:35)

Бруклин: Мартин (15), Клауни (14), Джонсон (12+5 потерь), С.А. Уильямс (10 + 8 подборов), Клекстон (4 + 7 подборов) - старт; Шарп (16+13 подборов), Бикман (9), Уилсон (8), Эвбуомван (8), Уайтхед (3).

Индиана: Халибертон (23 + 8 передач), Матурин (20), Сиакам (19), Тернер (10), Нембхард (8) – старт; Топпин (11), Макконнелл (8), Брайант (8), Уокер (4), Ферфи (2), Шеппард (0), Джонсон (0).

Нью-Йорк – Орландо - 94:103 (28:24, 23:29, 17:22, 26:28)

Нью-Йорк: Брансон (24), Бриджес (24), Харт (15 + 14 подборов), Ануноби (9), Симс (4 + 10 подборов) - старт; Ачиува (10), Пэйн (8), Шемет (0).

Орландо: Энтони (24 + 7 подборов), Колдвелл-Поуп (15), да Силва (8), Битадзе (6 + 8 подборов), Хьюстон (0) - старт; Картер (19), Айзек (13+9 подборов), Ховард (9), Блэк (9), Квин (0).

Торонто - Милвоки - 104:128 (19:28, 28:38, 28:33, 29:29)

Торонто: Барретт (25 + 9 подборов), Барнс (21 + 5 потерь), Пелтль (12 + 7 подборов), Квикли (11), Дик (11) – старт; Уолтер (8), Мобо (5), Б. Браун (3), Шед (3+6 передач), Олиник (3), Агбаджи (2).

Милвоки: Лиллард (25), Лопес (16), Адетокумбо (11 + 12 подборов + 13 передач + 7 потерь), Принс (8), Джексон (5) - старт; Портис (20+7 подборов), Трент (17), Роллинз (10), Грин (5), Райт (3), Умуде (3), Боучемп (2), Коннотон (2), Роббинс (1).

Мемфис – Даллас – 119:104 (26:36, 30:19, 31:25, 32:24)

Мемфис: Джарен Джексон (35+13 подборов), Пиппен (18+5 перехватов), Уэллс (17+10 подборов), Кончар (5+13 подборов), Иды (4) - старт; Кеннард (13), Хафф (11), Ларевия (7), Кларк (6), Спенсер (3), Кавамура (0).

Даллас: Вашингтон (17+10 подборов), Маршалл (16), Томпсон (15), Лайвли (14+12 подборов + 4 блок-шота), Клебер (4) - старт; Харди (15), Граймс (9+6 передач), Динвидди (6), Геффорд (5), Пауэлл (2), Уильямс (1), Проспер (0).

Миннесота - Клипперс - 108:106 (16:27, 30:26, 31:23, 31:30)

Миннесота: Эдвардс (37 + 7 подборов + 8 передач), Дивинченцо (15 + 9 подборов), Макдениэлс (11), Гобер (8 + 18 подборов), Рэндл (5) – старт; Род (18+7 подборов), Конли (11), Александер-Уокер (3), Инглс (0), Майнотт (0).

Клипперс: Пауэлл (25), Харден (22 + 8 подборов + 8 передач), Зубац (17 + 16 подборов + 6 блок-шотов), Ленард (8), Данн (2) - старт; Д. Джонс (10), Коффи (9), Портер (7+7 передач), Батюм (3), Мэнн (3).

Чикаго - Сан-Антонио - 114:110 (20:29, 30:36, 32:30, 32:15)

Чикаго: Лавин (35 + 10 подборов + 8 передач), Вучевич (24 + 11 подборов), Вайт (23), Уильямс (12), Гидди (6 + 7 подборов) - старт; Смит (9+8 подборов), Болл (5), Филлипс (0), Терри (0), Бузелис (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (23 + 14 подборов + 8 блок-шотов + 5 потерь), Пол (18 + 9 передач), Вассел (11), Сохан (11), Барнс (10) – старт; Шэмпени (12), Джонсон (11), Касл (10+6 передач), Джонс (2), Бесси (2).

Сакраменто - Майами - 123:118 2OT (23:28, 27:19, 18:31, 34:24, 10:10, 11:6)

Сакраменто: Дерозан (30), Монк (23 + 7 передач), Сабонис (21 + 19 подборов + 11 передач + 6 потерь), Эллис (17 + 8 подборов), Мюррей (14 + 11 подборов) – старт; Хертер (7), Лайлс (6), Картер (5), Лень (0 очков без броско + 2 подбора за 2:24 на паркете), Макдермотт (0).

Майами: Хирро (26 + 7 подборов), Розор (18 + 7 подборов), Адебайо (18 + 12 подборов), Хакес (16 + 12 подборов + 10 передач + 5 перехватов), Хайсмит (14) – старт; Йович (12), Д.А. Робинсон (8), Уэйр (6), Ларсон (0).

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