НБА: Без Йокича Денвер проиграл Хьюстону, Бостон уступил Торонто

В ночь на 16 января в Национальной Баскетбольной Ассоциации прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Выделяется матч между Лос-Анджелес Клипперс и Бруклин Нетс, в котором нью-йоркцы не смогли набрать даже 70 очков.

Даллас и Денвер без своих лидеров не смог обыграть соперников, а вот Бостон хоть и играл с Тейтумом и Брауном, но тоже уступил.

Торонто – Бостон - 110:97 (25:29, 30:24, 33:29, 22:15)

Торонто: Барретт (22+10 подборов + 8 передач), Барнс (18+9 передач), Пелтль (16+11 подборов), Дик (12), Митчелл (10) - старт; Шед (8), Б. Браун (7+7 подборов), Олиник (7), Буше (5+9 подборов), Агбаджи (5), Беттл (0).

Бостон: Порзингис (18+8 подборов), Тейтум (16+10 подборов + 7 передач), Холидей (12), Браун (10+7 подборов), Вайт (6) – старт; Притчард (20), Хорфорд (10+4 блок-шота), Хаузер (3), Корнет (2), Спрингер (0), Уолш (0), Тиллман (0), Кета (0).

Филадельфия - Нью-Йорк - 119:125 OT (21:30, 26:30, 38:25, 24:24, 10:16)

Филадельфия: Макси (33+6 передач), Джордж (26+6 передач), Убре (16+10 подборов), Гордон (14), Ябуселе (9+6 передач) – старт; Эдвардс (10), Даутин (7), Бона (2), Каунсил (2).

Нью-Йорк: Брансон (38+5 потерь), Бриджес (23), Ануноби (17), Харт (10+17 подборов + 12 передач), Симс (8+7 ​​подборов) – старт; Макбрайд (13), Ачиува (10), Пэйн (6).

Милвоки – Орландо - 122:93 (34:16, 28:25, 30:27, 30:25)

Милые: Лиллард (30), Я. Адетокумбо (26+11 подборов + 6 потерь), Б. Лопес (13 + 5 блок-шотов), Принс (5), Джексон (0) – старт; Портис (14+8 подборов), Миддлтон (14+6 передач), Боучемп (6), Роллинз (6), Роббинс (3), Коннотон (3), Грин (2), Райт (0), Ливингстон (0) , Умудэ (0).

Орландо: Банкеро (22+7 потерь), Картер (12+10 подборов), Энтони (11+9 передач), Колдуэлл-Поуп (8), да Силва (0) – старт; Квинн (13), Блэк (10), Айзек (9), Хьюстон (8), Джозеф (0).

Новый Орлеан - Даллас - 119:116 (33:27, 30:34, 24:30, 32:25)

Новый Орлеан: Мюррей (30+7 подборов + 7 передач), Мерфи (24+10 подборов), Грин (13+7 подборов), Мисси (12), Макколлум (11) – старт; Хоукинс (12), Бостон (9), Робинсон-Эрл (4+7 подборов), Тайс (2), Альварадо (2).

Даллас: Геффорд (27+12 подборов), Динвидди (20), Вашингтон (14+14 подборов), Томпсон (12), Маршалл (7+10 передач) – старт; Харди (21), Граймс (14), Проспер (1), Уильямс (0), Пауэлл (0), Клебер (0).

Сан-Антонио - Мемфис - 115:129 (30:28, 33:23, 25:43, 27:35)

Сан-Антонио: Касл (26), Васселл (21), Вембаньяма (13 + 12 подборов + 8 блок-шотов), Барнс (10), Пол (8) – старт; К. Джонсон (17), Шемпени (9), Джонс (6), Бесси (5).

Мемфис: Морент (21 + 12 передач), Бэйн (21), Джарен Джексон (19), Иди (6), Уэллс (5) – старт; Альдама (20+10 подборов), Кеннард (15+9 подборов), Хафф (11), Кларк (5), Ларевия (3), Пиппен (3).

Чикаго - Атланта - 94:110 (25:27, 22:34, 31:25, 16:24)

Чикаго: Вайт (16+6 передач), Лавин (15+7 передач), Вучевич (14+16 подборов), Уильямс (10), Гидди (7+10 подборов) – старт; Филлипс (10), Досунму (9), Бузелис (8), Смит (5), Картер (0), Терри (0), Дуарте (0), Хортон-Такер (0).

Атланта: Уоллес (27+6 передач), Дэниелс (18+8 подборов), Крейчи (11+6 передач), Капелла (11+10 подборов), Родди (4) - старт; Плауден (19), Оконгву (14+13 подборов + 7 передач), Богданович (3), Мэтьюз (3).

Денвер - Хьюстон - 108:128 (23:28, 25:41, 33:33, 27:26)

Денвер: Дж. Мюррей (22+5 потерь), К.А. Браун (22), Вестбрук (17+5 потерь), Портер (8), Джордан (0+8 подборов) – старт; Стротер (10), Уотсон (10), Шарич (8), Тайсон (4), Александер (3), Пикетт (2), Ннаджи (2).

Хьюстон: Грин (34), Шенгюн (20 + 9 подборов + 8 передач), Ванвлит (16 + 8 передач), Томпсон (11 + 9 подборов), Брукс (6) – старт; Витмор (16+9 подборов), Уильямс (9), Грин (8), Тейт (6), Адамс (2), А.А. Холидей (0), Шеппард (0).

Юта – Шарлотт – 112:117 (33:26, 29:29, 25:25, 25:37)

Юта: Джордж (26+6 передач), Коллиер (11+10 передач+5 потерь), Кесслер (11+8 подборов), Уильямс (5), Поттер (2) – старт; Сенсабо (19), Юбенкс (11+8 подборов), Миллс (11), Филипповски (8), Харклесс (8).

Шарлотт: Уильямс (31 + 13 подборов), Болл (27 + 9 передач + 6 потерь), Бриджес (25 + 10 подборов), Миллер (20 + 5 потерь), Грин (3) – старт; Коди Мартин (9), Мицич (2), Смит (0), Сет Карри (0), Гибсон (0), Салон (0).

Святослав Михайлюк пропускал матч по решению тренера.

Миннесота – Голден Стейт – 115:116 (12:34, 30:21, 36:32, 37:29)

Миннесота: Дивинченцо (28+9 передач), Эдвардс (28+8 подборов + 5 потерь), Рэндл (17), Макдениэлс (14), Гобер (7+10 подборов) – старт; Род (15), Александер-Уокер (5), Конли (1).

Голден Стейт: Карри (31+8 передач), Виггинс (24), Шредер (12), Сантос (5+7 подборов), Джексон-Дэвис (4+15 подборов) - старт; Хилд (18), Муди (11), Пэйтон II (7), Луни (4+6 передач).

Лейкерс - Майами - 117:108 (34:38, 20:28, 29:19, 34:23)

Лейкерс: Хачимура (23+8 подборов), Джеймс (22+9 передач), Дэвис (22+11 подборов), Кристи (16), Ривз (14+14 передач) – старт; Винсент (14), Хейс (4), Кнехт (2), Милтон (0).

Майами: Хирро (34 + 7 потерь), Хайсмит (12), Хакес (11), Адебайо (10), Розир (6) – старт; Йович (12+8 передач), Беркс (8), Вэйр (8+11 подборов), Д.А. Робинсон (7).

Клипперс - Бруклин - 126:67 (21:21, 37:14, 44:16, 24:16)

Клипперс: Ленард (23), Харден (21+11 передач), Пауэлл (18), Д.А. Джонс (11), Зубац (11+9 подборов) – старт; Коффи (13), Хайленд (9), Бамба (7+7 подборов), Джонс (6), Мэнн (5), Миллер (2), Данн (0), Батюм (0).

Бруклин: Мартин (8), Джонсон (6), Клауни (4), С.А. Уильямс (4), Клекстон (2) – старт; Уилсон (16), Шарп (12+14 подборов), Эвбуомван (7), Бикман (5), Уайтхед (3).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!