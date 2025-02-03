НБА: Кливленд разгромил Даллас, Бостон одержал победу над Филадельфией
В ночь на понедельник, 3 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны пять матчей.
Результаты матчей НБА за 2 февраля
Детройт – Чикаго 127:119 (30:35, 34:19, 31:32, 32:33)
Детройт: Каннингем (22 + 15 передач), Дюрен (21 + 13 подборов), Харрис (16), Хардуэй (12), Томпсон (12 + 7 подборов) – старт; Бизли (19), Фонтеккьо (11), Холланд (8), Стюарт (4), Сассер (2).
Чикаго: Уайт (22), Гидди (20 + 11 подборов), Вучевич (20 + 10 подборов + 10 передач), Досунму (14), Болл (13) – старт; Бузелис (12), Уильямс (11), Картер (5), Терри (2), Филлипс (0), Дуарте (0).
Кливленд – Даллас 144:101 (50:19, 41:27, 28:29, 25:26)
Кливленд: Э. Мобли (22 + 11 подборов + 4 блок-шота), Гарлэнд (17 + 10 передач), Аллен (14 + 9 подборов), Митчелл (12 + 6 передач), Струс (9) – старт; Меррилл (27), Ньянг (13), Джером (12), Леверт (10), Тайсон (8), Томпсон (0 + 9 подборов).
Даллас: Экзам (14), Келли (12 + 11 подборов), Проспер (10), Динуидди (5), Томпсон (2) – старт; Харди (21), Маршалл (12), Граймс (11), Эдвардс (8 + 7 подборов), Уильямс (6).
Торонто – Клипперс 115:108 (36:32, 25:29, 31:16, 23:31)
Торонто: Барретт (20 + 7 передач), Дик (18), Барнс (15 + 7 подборов), Куикли (11 + 6 передач), Пелтль (10 + 10 подборов) – старт; Агбаджи (12), Уолтер (10), Буше (9), Б. Браун (6), Олиник (4).
Клипперс: Харден (25 + 7 передач), Зубац (18 + 8 подборов), Ленард (14), Коффи (8), Д. Джонс (8) – старт; Портер (17 + 7 подборов), Батюм (11), Мэнн (7), Браун (0).
Филадельфия – Бостон 110:118 (29:21, 32:23, 33:36, 16:38)
Филадельфия: Макси (34 + 6 передач), Ябуселе (21), Убре (18 + 13 подборов), Эдвардс (12 + 7 подборов), Каунсил (11 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Лаури (6), Джексон (6), Бона (2).
Бостон: Тейтум (35 + 7 подборов + 11 передач), Браун (21 + 10 подборов + 6 передач), Порзингис (18 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Уайт (17 + 9 передач), Холидэй (9) – старт; Хаузер (12), Хорфорд (4), Корнет (2), Спрингер (0).
Милуоки – Мемфис 119:132 (28:31, 30:25, 41:37, 20:39)
Милуоки: Я. Адетокумбо (30 + 11 подборов + 7 передач), Лиллард (15 + 9 передач), Б. Лопес (15), Принс (13 + 7 подборов), Джексон (5) – старт; Миддлтон (20), Грин (14), Роллинз (4), Коннотон (3), Трент (0).
Мемфис: Джарен Джексон (37), Бэйн (22 + 9 подборов), Иди (14 + 11 подборов), Кеннард (8 + 8 передач), Уэллс (6) – старт; Альдама (23 + 8 подборов), Пиппен (9 + 10 передач), Кларк (6), Джексон (5 + 8 подборов), Ларэвиа (2).
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