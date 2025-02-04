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НБА: Сакраменто победил без Леня, Юта проиграла без Михайлюка, успехи Денвера и Атланты

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:30
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на вторник, 4 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны десять матчей.

Алексей Лень не играл за Сакраменто против Миннесоты (116:114), а Святослав Михайлюк пропустил матч Юты против Индианы (111:112).

Результаты матчей НБА за 3 февраля

Шарлотт – Вашингтон 114:124 (29:31, 25:46, 34:20, 26:27)

Шарлотт: Смит (24), Бриджес (24 + 10 подборов + 10 передач), Уильямс (23 + 14 подборов), Мицич (13), Грин (11) – старт; Симпсон (9), Диабате (5 + 7 подборов), Вонг (3), Джеффрис (2), Сет Карри (0).

Вашингтон: Кулибали (26), Кузма (22), Валанчюнас (14 + 17 подборов), Пул (6 + 6 передач), Джордж (6) – старт; Кисперт (25), Брогдон (16 + 7 передач), Шэмпени (5), Кэррингтон (4), Холмс (0 + 10 подборов).

Детройт – Атланта 130:132 (35:34, 29:39, 34:28, 32:31)

Детройт: Каннингем (30 + 14 передач), Харрис (22), Дюрен (18 + 9 подборов), Томпсон (13), Хардуэй (7) – старт; Бизли (18), Стюарт (10), Холланд (6), Фонтеккьо (4), Сассер (2).

Атланта: Янг (34 + 9 передач + 5 потерь), Хантер (20), Дэниэлс (19 + 7 передач), Рисаше (17), Оконгву (12 + 8 подборов) – старт; Крейчи (13), Нэнс (12 + 10 подборов), Мэтьюз (3), Уоллес (2), Барлоу (0).

Нью-Йорк – Хьюстон 124:118 (25:27, 27:30, 26:32, 46:29)

Нью-Йорк: Брансон (42 + 10 передач), Бриджес (22), Таунс (22 + 9 подборов), Харт (19 + 8 подборов), Ачиува (7 + 9 подборов) – старт; Макбрайд (7), Пэйн (5), Хукпорти (0), Симс (0), Шэмет (0).

Хьюстон: Томпсон (25 + 11 подборов + 11 передач), Грин (21 + 6 потерь), Исон (12), Брукс (11), Тэйт (8 + 6 передач) – старт; Уитмор (18), А. Холидэй (15), Адамс (8 + 13 подборов), Шеппард (0).

Мемфис – Сан-Антонио 128:109 (34:28, 27:21, 30:32, 37:28)

Мемфис: Джарен Джексон (31), Морэнт (25 + 11 передач), Иди (16 + 14 подборов), Кеннард (2), Уэллс (2) – старт; Джексон (27), Пиппен (11), Ларэвиа (6 + 7 подборов), Альдама (6), Кончар (2), Хафф (0), Пуллин (0), Кавамура (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (27 + 10 подборов), Касл (21 + 5 потерь), Васселл (11), Барнс (4), Пол (3 + 8 передач) – старт; Сохан (14 + 8 подборов), Мамукелашвили (9), К. Джонсон (7), Шэмпени (5), Уэсли (4), Бэсси (4), Дьюк (0), Брэнэм (0), Ингрэм (0).

Оклахома-Сити – Милуоки 125:96 (39:22, 39:22, 38:31, 9:21)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (34 + 6 передач), Уиггинс (13), Дорт (12), Хартенштайн (6 + 12 подборов), К. Уильямс (4) – старт; Дженг (21 + 8 подборов), Джо (18), Джейлин Уильямс (13 + 7 подборов), Флэглер (2), Дюкас (2 + 7 подборов), Джонс (0 + 9 подборов).

Милуоки: Роллинз (16), Джексон (10), Ливингстон (10), Принс (8), Грин (2) – старт; Джонсон (13), Смит (12 + 7 подборов), Трент (10), Коннотон (8), Боучэмп (6), Райт (1).

Миннесота – Сакраменто 114:116 (34:38, 25:29, 27:21, 28:28)

Миннесота: Рид (30), Макдэниэлс (22 + 7 подборов), Эдвардс (21), Гобер (19 + 13 подборов), Конли (5 + 9 передач) – старт; Кларк (7), Гарза (4), Диллингэм (4), Александер-Уокер (2).

Сакраменто: Дерозан (33 + 7 передач), Монк (26 + 8 подборов), Мюррэй (19 + 7 подборов), Сабонис (14 + 11 подборов), Эллис (13) – старт; Лайлс (5 + 8 подборов), Джонс (4), Картер (2), Макдермотт (0).

Юта – Индиана 111:112 (32:24, 29:33, 27:26, 23:29)

Юта: Коллинз (21 + 12 подборов), Маркканен (16 + 7 подборов), Коллиер (11 + 10 передач), Кесслер (9 + 13 подборов), Секстон (2) – старт; Кларксон (21), Джордж (16 + 8 подборов + 11 передач + 6 потерь), Филиповски (10 + 7 подборов), Поттер (3), Сенсабо (2).

Индиана: Сиакам (22), Халибертон (18 + 6 передач), Нембхард (10 + 8 передач), Брайант (9), Матурин (9) – старт; Несмит (13 + 7 подборов), Топпин (13), Уокер (9), Шеппард (5), Макконнелл (4 + 6 передач).

Денвер – Новый Орлеан 125:113 (33:23, 35:27, 25:35, 32:28)

Денвер: Портер (36 + 7 подборов), Йокич (27 + 14 подборов + 10 передач), Дж. Мюррэй (20 + 8 передач), Ннаджи (12), К. Браун (11) – старт; Стротер (15), Джордан (4), Пикетт (0), Джонс (0), Тайсон (0).

Новый Орлеан: Мерфи (41), Макколлум (30), Уильямсон (14), Мисси (8), Грин (4) – старт; Альварадо (8), Маткович (5 + 11 подборов), Ривс (3), Робинсон-Эрл (0), Хоукинс (0).

Голден Стэйт – Орландо 104:99 (18:26, 25:17, 39:24, 22:32)

Голден Стэйт: Уиггинс (25), Карри (24), Пост (7 + 7 подборов), Хилд (4), Др. Грин (4 + 7 подборов) – старт; Муди (17), Шредер (9), Подземски (8), Пэйтон II (4), Луни (2 + 16 подборов + 6 передач), Сантос (0).

Орландо: Ф. Вагнер (21), Банкеро (18), Колдуэлл-Поуп (9), Битадзе (6 + 14 подборов), Блэк (0) – старт; Энтони (26), Г. Харрис (6), Картер (6 + 9 подборов + 7 передач), Ховард (3), Айзек (2), да Силва (2).

Портленд – Финикс 121:119 OT (31:31, 18:24, 37:25, 21:27, 14:12)

Портленд: Эйтон (25 + 20 подборов), Авдия (24 + 8 подборов), Камара (17), Грант (14), Саймонс (13 + 10 передач) – старт; Хендерсон (15 + 6 передач), Шарп (9), Клинган (4).

Финикс: Букер (34), Дюрэнт (27), Ричардс (2 + 7 подборов), Джонс (0), Данн (0) – старт; Бил (25), О'Нил (14), Аллен (11), Пламли (6 + 12 подборов).

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