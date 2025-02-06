НБА: Михайлюк помог Юте обыграть Голден Стэйт, Сакраменто с Ленем проиграл Орландо

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на четверг, 6 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны 11 матчей.

Украинец из Юты Святослав Михайлюк помог команде одолеть Голден Стэйт (131:128). Баскетболист провел на паркете 23 минуты, набрал десять очков, сделал пять подборов и четыре передачи.

В составе Сакраменто две минуты в матче против Орландо (111:130) отыграл Алексей Лень. Ему не удалось проявить себя.

Результаты матчей НБА за 5 февраля

Шарлотт – Милуоки 102:112 (26:38, 30:28, 21:20, 25:26)

Шарлотт: Смит (23), Симпсон (15), Бриджес (15 + 6 передач), Уильямс (6), Грин (5) – старт; Диабате (10 + 13 подборов), Салон (10), Джеффрис (9), Вонг (6), Сет Карри (3).

Милуоки: Лиллард (29 + 12 передач), Портис (23 + 17 подборов), Б. Лопес (14), Принс (11), Джексон (2) – старт; Трент (13), Грин (8), Роллинз (6), Коннотон (4), Смит (2), Ливингстон (0), Боучэмп (0).

Детройт – Кливленд 115:118 (26:34, 30:31, 27:21, 32:32)

Детройт: Каннингем (38 + 7 подборов + 9 передач), Хардуэй (20), Томпсон (12 + 8 подборов), Харрис (8), Дюрен (8 + 10 подборов) – старт; Холланд (9), Стюарт (8), Рид (7), Фонтеккьо (3), Бизли (2), Сассер (0).

Кливленд: Э. Мобли (30 + 9 подборов + 7 передач + 4 блок-шота), Гарлэнд (25 + 5 потерь), Струс (15), Аллен (6 + 13 подборов + 6 передач), Леверт (0) – старт; Портер (16), Джером (13), Ньянг (7), Меррилл (6), Тайсон (0).

Атланта – Сан-Антонио 125:126 (25:35, 29:37, 43:31, 28:23)

Атланта: Янг (32 + 12 передач + 9 потерь), Оконгву (30 + 12 подборов), Хантер (22 + 10 подборов), Дэниэлс (19 + 8 подборов + 7 передач), Рисаше (6) – старт; Крейчи (5), Барлоу (5), Уоллес (5), Нэнс (1), Мэтьюз (0).

Сан-Антонио: Фокс (24 + 13 передач), Вембаньяма (24 + 12 подборов), Васселл (20), Барнс (13), Пол (11 + 9 передач) – старт; Сохан (15), Касл (11), Шэмпени (5 + 5 перехватов), К. Джонсон (3).

Бруклин – Вашингтон 102:119 (26:33, 35:32, 12:23, 29:31)

Бруклин: Джонсон (25), К. Джонсон (17), Расселл (5), Клэкстон (5), З. Уильямс (4) – старт; Эвбуомван (15), Шарп (11), Мартин (8), Уилсон (7), Симмонс (4 + 6 передач), Бикман (1).

Вашингтон: Пул (19 + 8 передач), Джордж (17 + 7 подборов), Кэррингтон (16 + 10 передач), Кулибали (11 + 10 подборов + 11 передач + 6 потерь), Холмс (9) – старт; Кисперт (17), Вукчевич (12), Шэмпени (11), Брогдон (7), Дэвис (0), Гилл (0).

Торонто – Мемфис 107:138 (29:22, 30:31, 25:43, 23:42)

Торонто: Шэд (14), Уолтер (14), Дик (13 + 7 подборов), Барнс (11 + 9 передач), Олиник (9 + 7 подборов) – старт; Агбаджи (14), Мобо (10), Митчелл (10), Б. Браун (8), Бэттл (3), О. Робинсон (1).

Мемфис: Джарен Джексон (32), Морэнт (26 + 5 потерь), Иди (13 + 15 подборов), Уэллс (7), Кеннард (5) – старт; Джексон (17), Кларк (13), Пиппен (12), Альдама (6), В. Уильямс (4), Хафф (3), Ларэвиа (0), Кончар (0), Смарт (0), Кавамура (0).

Филадельфия – Майами 101:108 (25:29, 32:33, 22:24, 22:22)

Филадельфия: Макси (31), Убре (15 + 11 подборов), Джордж (9), Ябуселе (9 + 9 подборов), Эдвардс (8) – старт; Бона (11), Джексон (10), Гордон (5), Лаури (3), Каунсил (0).

Майами: Хирро (30 + 7 подборов + 7 передач + 7 потерь), Адебайо (18 + 13 подборов + 7 потерь), Хайсмит (3), Д. Робинсон (0), Уэйр (0 + 13 подборов) – старт; Йович (23 + 7 передач), Розир (20), Хакес (9), Ларссон (5), Лав (0).

Оклахома-Сити – Финикс 140:109 (37:33, 24:30, 43:16, 36:30)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (50 + 8 подборов), Уиггинс (17), Джейлен Уильямс (13), Хартенштайн (9), Дорт (7) – старт; Джо (12), Флэглер (7), Джонс (6), Карузо (5), К. Уильямс (5), Дженг (5), Джейлин Уильямс (4 + 12 подборов), Дюкас (0).

Финикс: Букер (19 + 6 потерь), О'Нил (18), Джонс (10), Аллен (9), Ричардс (6) – старт; Бил (25 + 6 передач), Гиллеспи (6), Д. Ли (4), Игодаро (4), Бол (3), Бриджес (3), Данн (2), Пламли (0).

Юта – Голден Стэйт 131:128 (28:25, 28:33, 31:29, 44:41)

Юта: Кларксон (31), Коллиер (20 + 11 передач), Коллинз (19), Кесслер (15 + 18 подборов), Михайлюк (10) – старт; Джордж (26 + 6 передач), Филиповски (4), Джузэнг (3), Поттер (3), Сенсабо (0).

Голден Стэйт: Карри (32 + 7 передач), Подземски (29), Хилд (18), Пост (10 + 7 подборов), Др. Грин (7 + 9 передач) – старт; Пэйтон II (9), Спенсер (7), Роу (6), Луни (6 + 10 подборов), Сантос (4).

Миннесота – Чикаго 127:108 (39:30, 23:30, 32:30, 33:18)

Миннесота: Эдвардс (49 + 9 подборов + 5 потерь), Рид (22 + 10 подборов + 6 передач), Макдэниэлс (12 + 8 подборов), Гобер (10 + 15 подборов), Конли (8 + 9 передач) – старт; Александер-Уокер (12), Кларк (5), Гарза (4), Диллингэм (3), Миллер (2), Майнотт (0), Шэннон (0).

Чикаго: Уайт (20), Гидди (19), Бузелис (14), Досунму (11), Вучевич (10 + 11 подборов) – старт; Смит (14), Картер (10 + 6 передач), Уильямс (8), Филлипс (2).

Денвер – Новый Орлеан 144:119 (36:36, 32:32, 45:27, 31:24)

Денвер: Портер (39 + 12 подборов), Йокич (38 + 8 подборов + 10 передач), К. Браун (23 + 9 подборов), Дж. Мюррэй (10 + 6 передач), Гордон (7 + 12 передач) – старт; Стротер (10), Пикетт (4), Ннаджи (4), Тайсон (4), Джонс (3), Джордан (2), Холл (0), Александер (0).

Новый Орлеан: Уильямсон (28), Мерфи (25 + 9 передач), Макколлум (19), Мисси (12), Маткович (10 + 9 подборов) – старт; Хоукинс (15), Ривс (3), Грин (3), Кэйн (2), Робинсон-Эрл (2), Брукс (0).

Сакраменто – Орландо 111:130 (31:37, 29:25, 23:42, 28:26)

Сакраменто: Сабонис (21 + 13 подборов), Дерозан (19), Лавин (13), Монк (10), Мюррэй (5) – старт; Эллис (12), Картер (9), Джонс (9), Лайлс (8), Джонс (4), Кроуфорд (1), Лень (0), Джонс (0).

Орландо: Ф. Вагнер (31), Банкеро (23 + 9 передач), Энтони (14), Битадзе (14 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (8) – старт; Блэк (15), да Силва (11), Картер (8 + 8 подборов), Ховард (3), Хьюстан (3), Г. Харрис (0), Айзек (0), Джозеф (0), Куин (0).

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