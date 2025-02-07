НБА: Бостон уступил Далласу, Лейкерс одержали победу над Голден Стэйт
В ночь на пятницу, 7 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 6 февраля
Бостон – Даллас 120:127 (23:32, 33:35, 27:37, 37:23)
Бостон: Браун (25), Порзингис (17), Тейтум (17), Уайт (13), Хорфорд (3) – старт; Притчард (21 + 6 передач), Корнет (7), Кета (6), Хаузер (6), Питерсон (3), Уолш (2).
Даллас: Томпсон (25), Ирвинг (19), Экзам (15), Гэффорд (8 + 15 подборов), Эдвардс (3) – старт; Динуидди (22), Маршалл (20), Кристи (15), Проспер (0).
Миннесота – Хьюстон 127:114 (32:33, 34:38, 26:27, 35:16)
Миннесота: Эдвардс (41 + 7 подборов + 6 передач), Конли (16), Рид (15 + 11 подборов), Гобер (13 + 10 подборов), Макдэниэлс (12 + 8 подборов) – старт; Кларк (17), Диллингэм (6), Шэннон (5), Александер-Уокер (2), Гарза (0).
Хьюстон: Грин (28), Томпсон (16), Шенгюн (16 + 10 подборов + 7 передач), Брукс (15), Исон (10 + 5 перехватов) – старт; Уитмор (16), Лэндейл (10), Шеппард (3), Тэйт (0).
Денвер – Орландо 112:90 (25:26, 34:24, 33:17, 20:23)
Денвер: Портер (30 + 7 подборов), Йокич (28 + 10 подборов + 12 передач), К. Браун (16 + 8 подборов), Гордон (11 + 7 передач), Стротер (2) – старт; Джордан (8 + 7 подборов), Тайсон (7), Пикетт (5), Ннаджи (3), Александер (2), Холл (0), Джонс (0).
Орландо: Банкеро (18 + 8 подборов), Ф. Вагнер (14), Колдуэлл-Поуп (7), Энтони (5), Битадзе (4) – старт; Картер (19), Блэк (8), да Силва (7), Куин (4), Ховард (3), Хьюстан (1), Айзек (0).
Портленд – Сакраменто 108:102 (27:27, 27:23, 25:27, 29:25)
Портленд: Саймонс (30 + 6 передач), Эйтон (18 + 8 подборов), Грант (12), Авдия (9), Камара (4 + 14 подборов) – старт; Шарп (24), Хендерсон (5 + 8 передач), Бэнтон (4), Клинган (2 + 7 подборов), Мюррэй (0).
Сакраменто: Лавин (22), Дерозан (22 + 7 передач), Монк (21 + 7 подборов), Мюррэй (12 + 7 подборов), Сабонис (10 + 14 подборов) – старт; Эллис (7), Валанчюнас (6), Лайлс (2), Картер (0).
Лейкерс – Голден Стэйт 120:112 (34:21, 35:28, 21:30, 30:33)
Лейкерс: Джеймс (42 + 17 подборов + 8 передач), Ривз (23), Хатимура (11), Хэйс (11), Финни-Смит (7) – старт; Винсент (15), Вандербилт (5 + 14 подборов), Колоко (4), Милтон (2).
Голден Стэйт: Карри (37 + 7 подборов), Хилд (14), Др. Грин (13), Подземски (8 + 8 подборов + 7 передач), Пост (6) – старт; Муди (14), Спенсер (13), Луни (4), Пэйтон II (3), Роу (0), Джексон-Дэвис (0).
Клипперс – Индиана 112:119 (42:22, 19:42, 27:20, 24:35)
Клипперс: Харден (22 + 10 передач), Пауэлл (22), Ленард (19 + 5 потерь), Зубац (18 + 15 подборов), Д. Джонс (12) – старт; Коффи (14), Юбэнкс (4), Данн (1), Батюм (0).
Индиана: Сиакам (31 + 11 подборов), Матурин (25), Халибертон (14 + 8 передач), Нембхард (4), Тернер (0) – старт; Шеппард (12), Топпин (12), Брайант (12 + 10 подборов), Макконнелл (5 + 6 передач), Несмит (4).
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