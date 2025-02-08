НБА: Юта с Михайлюком проиграла Финиксу, победы Детройта и Оклахомы

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 8 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.

Украинец из Юты Святослав Михайлюк сыграл против Финикса (127:135). Баскетболист провел на паркете 23 минуты, набрал девять очков, сделал три подбора и три передачи.

Результаты матчей НБА за 7 февраля

Шарлотт – Сан-Антонио 117:116 (34:22, 28:28, 30:31, 25:35)

Шарлотт: Бриджес (25 + 7 подборов), Болл (24 + 10 передач), Смит (19), Диабате (9 + 15 подборов + 6 передач), Джеффрис (4) – старт; Симпсон (12), Сет Карри (12), Салон (8), Гибсон (4).

Сан-Антонио: Фокс (22 + 6 передач), Вембаньяма (16 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Васселл (15), Барнс (8), Пол (6 + 7 передач) – старт; Касл (33), Сохан (11 + 12 подборов), Шэмпени (3), К. Джонсон (2).

Вашингтон – Кливленд 124:134 (33:35, 34:29, 26:30, 31:40)

Вашингтон: Пул (45), Джордж (17), Кулибали (16), Кэррингтон (13), Холмс (12 + 12 подборов) – старт; Кисперт (10), Вукчевич (7), Джонсон (2), Гилл (2).

Кливленд: Митчелл (33), Э. Мобли (27 + 7 подборов), Гарлэнд (23), Струс (17), Аллен (12 + 12 подборов) – старт; Джером (13), Тайсон (7), Портер (2), Томпсон (0), Бэйтс (0).

Атланта – Милуоки 115:110 (36:26, 19:47, 37:17, 23:20)

Атланта: Янг (24 + 7 передач), Дэниэлс (15 + 10 передач), Оконгву (14 + 12 подборов), Рисаше (13), Барлоу (7) – старт; Гуйе (15 + 12 подборов + 4 блок-шота), Крейчи (11 + 10 подборов), Нэнс (11), Уоллес (3), Мэтьюз (2).

Милуоки: Портис (26 + 15 подборов + 6 передач), Лиллард (23 + 9 подборов + 10 передач), Б. Лопес (16), Принс (9), Джексон (0) – старт; Трент (19), Кузма (12 + 7 подборов), Роллинз (3), Грин (2).

Бруклин – Майами 102:86 (28:26, 25:27, 18:24, 31:9)

Бруклин: К. Джонсон (18), Расселл (17), Клэкстон (12 + 10 подборов + 4 блок-шота), Джонсон (11 + 8 подборов), З. Уильямс (8 + 9 подборов) – старт; Уотфорд (12), Шарп (9), Уилсон (8), Эвбуомван (5), Мартин (2).

Майами: Адебайо (18 + 8 подборов), Хирро (15 + 6 передач), Д. Робинсон (10), Уэйр (10 + 14 подборов), Хайсмит (0) – старт; Розир (20), Йович (8), Хакес (5), Ларссон (0).

Детройт – Филадельфия 125:112 (42:27, 36:22, 29:39, 18:24)

Детройт: Бизли (36), Харрис (22 + 9 подборов), Томпсон (14 + 8 подборов + 6 передач), Дюрен (13 + 13 подборов + 7 передач), Хардуэй (6) – старт; Стюарт (10 + 8 подборов), Фонтеккьо (10), Сассер (9), Холланд (3), Рид (2), Дженкинс (0).

Филадельфия: Макси (27 + 7 передач), Эмбиид (23 + 7 подборов + 6 передач), Убре (14 + 11 подборов), Джордж (14), Эдвардс (11) – старт; Граймс (14), Каунсил (3), Бона (2), Драммонд (2), Лаури (2), Окики (0), Гордон (0).

Оклахома-Сити – Торонто 121:109 (35:25, 23:22, 32:29, 31:33)

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (27), Гилджес-Александер (25 + 6 передач), Уиггинс (18), Хартенштайн (12), Холмгрен (4 + 4 блок-шота) – старт; Джо (16), Карузо (12), Джейлин Уильямс (4), Карлсон (2), Джонс (1), Флэглер (0), Дюкас (0), К. Уильямс (0).

Торонто: Барнс (21 + 4 блок-шота + 5 потерь), Дик (17 + 7 подборов), Мобо (10), Агбаджи (8 + 8 подборов), Куикли (6 + 10 передач + 5 потерь) – старт; Уолтер (12), Бэттл (11), Буше (11), Шэд (7 + 6 передач), О. Робинсон (6).

Финикс – Юта 135:127 OT (20:30, 35:25, 40:35, 27:32, 13:5)

Финикс: Букер (47 + 11 передач), Аллен (21 + 7 подборов + 6 передач), Джонс (16 + 6 передач), О'Нил (12 + 4 блок-шота), Ричардс (12 + 14 подборов + 4 блок-шота) – старт; Бол (12), Данн (6), Моррис (5), Д. Ли (2), Пламли (2).

Юта: Коллинз (21), Маркканен (20 + 7 подборов), Кесслер (19 + 22 подбора), Коллиер (15 + 13 передач), Михайлюк (9) – старт; Джордж (18), Филиповски (11 + 11 подборов), Джузэнг (7), Сенсабо (4), Поттер (3).

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