"Мне позвонили и я сразу приехал": Лень прокомментировал свой переход в Лейкерс
Украинский баскетболист Алексей Лэнь высказался о своем трансфере в Лос-Анджелес Лейкерс.
По словам спортсмена, он был близок к переходу в Индиану, но, когда поступило предложение от "озерных", то он сразу согласился.
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"Это были безумные пару дней. Я уже ехал в Индиану, но мне позвонили из Лейкерс и я изменил свое мнение и приехал сюда. Безумие. И сразу дебютировал. Пытался играть спокойно, но с максимальным усердием.
Леброн и Дончич? Это шанс играть в топ-команде, чемпионской, с легендами. Когда мне позвонили, то я приехал сюда. Был почти в другой команде, но приехал и дебютировал. Безумие. Ожидания в Лейкерс очен большие", - отметил украинец.
В дебютном матче с Ютой Алексей провел 22 минуты на паркете.
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