"Иди подписывай контракт с Индианой": Реакция Сети на дебютный матч Леня за Лейкерс

В ночь на 13 февраля Лейкерс провел поединок против Юты, который завершился поражением (119:131).

В составе "озерных" свою первую игру отыграл украинский баскетболист Алексей Лень. Он провел на паркете 22 минуты, набрал 4 очка, сделал 7 подборов и отдал 2 передачи.

Мы собрали мнение болельщиков, которые оценили игру Леня в первом матче за Лейкерс. Большинство фанатов остались недовольны игрой украинца.

"Не может защищаться. Не может открываться. Не может ставить заслоны. Не может набирать очки. Что делает Лень?".

Can’t defend

Can’t rebound

Can’t set screens

Can’t score



What does Alex Len do? pic.twitter.com/rn4gOfStZO — 𝓛𝓛💫 (@HoodiiiBron) February 13, 2025

"Наблюдая за игрой Алекса Лена, уверены ли мы, что Марк Уильямс провалил медицинское обследование?".

Watching Alex Len play are we sure Mark Williams failed his physical? pic.twitter.com/7ftDLJLYSa — 😷 (@LAhenny23) February 13, 2025

"Алекс Лень, иди и подписывай контракт с Индианой, братан, у нас все хорошо".

Alex Len go head and sign with Pacers bro we’re good. pic.twitter.com/wplJudihiJ — Jose Lopez (@Joselito91_) February 13, 2025

"Лень был действительно лучшим игроком, которого могли подписать Лейкерс, правда?".

Alex Len was really the best the lakers could do like really??? — Rob 🌵🍊 (@RobFrmAZ) February 13, 2025

"Алекс - первый центровой, который заставил меня пожелать вернуть Дуайта Пауэлла".

Alex Len is the first center who made me wish I had Dwight Powell back — Ougaluga 🇵🇸 (@jelly_cthulhu) February 13, 2025

Следующий поединок Лейкерс проведут против Шарлотт 20 февраля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!