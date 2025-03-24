Лидер Барселоны сделал выбор между индивидуальными и клубными успехами

Полузащитник Барселоны Педри поделился мыслями о том, что важнее для него командные или индивидуальные успехи.

По словам испанца, он скорее выберет требл чем Золотой мяч.

«Надеюсь, что свою следующую книгу я смогу назвать Педри и легенда о Золотом мяче (у Педри вышла книга под названием: «Педри и легенда о золотых бутсах» - прим.)

Я надеюсь, что когда-то смогу получить Золотой мяч, но я предпочел бы требл. Когда достигаешь командных целей, легче достичь и индивидуальных», - сказал Педри.

Напомним, что Барселона определила цели на трансферное окно.

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