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Футбол

Лидер Барселоны сделал выбор между индивидуальными и клубными успехами

Педри хочет добиваться успеха командно.
Вчера, 22:06       Автор: Василий Медвидь
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Полузащитник Барселоны Педри поделился мыслями о том, что важнее для него командные или индивидуальные успехи.

По словам испанца, он скорее выберет требл чем Золотой мяч.

«Надеюсь, что свою следующую книгу я смогу назвать Педри и легенда о Золотом мяче (у Педри вышла книга под названием: «Педри и легенда о золотых бутсах» - прим.)

Я надеюсь, что когда-то смогу получить Золотой мяч, но я предпочел бы требл. Когда достигаешь командных целей, легче достичь и индивидуальных», - сказал Педри.

Напомним, что Барселона определила цели на трансферное окно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Педри

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