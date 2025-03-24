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Футбол

Барселона установила ценник на ключевого игрока на фоне интереса клубов АПЛ

Рафинья может покинуть стан "сине-гранатовых".
Вчера, 23:28       Автор: Василий Медвидь
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Каталонская Барселона может отпустить Рафинью летом.

Как сообщает издание Fichajes, "сине-гранатовые" определили сумму, за которую готовы продать вингера. Речь идет о 120 млн евро.

В услугах бразильца заинтересованы клубы из АПЛ и Саудовской Аравии.  Конкретные команды не называются.

Напомним, ранее Рафинья высказался о шансах выиграть Золотой мяч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья

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