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Футбол

Лидер Барселоны высказался о шансах выиграть Золотой мяч

Рафинья не зацикливается на похвале со стороны СМИ и экспертов.
Вчера, 21:34       Автор: Василий Медвидь
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Вингер Барселоны поделился мыслями о своих шансах на получение Золотого мяча.

По словам бразильца, он старается не думать о таких вещах и концентрироваться на достижении командных результатов.

"Я стараюсь не думать об этом. Я хочу делать то же самое, что и на старте сезона, думая о результате и ставя перед собой определенную цель. Я стараюсь сохранять эту сконцентрированность, эту цель.

Конечно, у меня есть индивидуальные цели, и я хочу их достичь. Если говорить правду, то эта награда никогда не была целью. Моя цель - это голы, голевые передачи, завоевание трофеев для клуба, за который я выступаю и национальной команды.

Когда дела в клубе и сборной идут хорошо, вполне понятно, что отдельные игроки выделяются. Тот факт, что я считаюсь одним из фаворитов на «Золотой мяч», уже является триумфом для меня после всего, через что я прошел в своей карьере. Даже просто быть среди фаворитов - уже триумф.

Я стараюсь не концентрироваться на этом, я думаю о футболе. Игра за игрой, тренировка за тренировкой", - сказал Рафинья.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона определилась с целями на летнее трансферное окно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья

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