НБА: Лейкерс с Ленем сенсационно проиграли Шарлотт

Вашему вниманию результаты и обзоры поединков, состоявшихся в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на четверг, 20 февраля, прошел очередной игровой день регулярного первенства НБА, в рамках которого был сыгран один поединок.

Украинец Алексей Лень провел второй поединок в составе Лейкерс, а соперником был Шарлотт (97:100). Центровой сделал один подбор за 10 минут на паркете.

Результаты матчей НБА за 19 февраля

Лейкерс – Шарлотт 97:100 (28:21, 20:16, 18:32, 31:31)

Лейкерс: Джеймс (26 + 7 подборов + 11 передач), Хатимура (17 + 7 подборов), Дончич (14 + 12 подборов + 8 передач + 6 потерь), Ривз (8), Хэйс (8) – старт; Финни-Смит (12), Винсент (6), Кнехт (3), Вандербилт (3), Лень (0).

Шарлотт: Бриджес (29 + 5 перехватов), Болл (27 + 7 передач), Смит (12), Уильямс (10 + 9 подборов), Грин (4) – старт; Сет Карри (10), Джеффрис (5), Салон (3), Пэйтон (0), Нуркич (0 + 8 подборов + 7 передач).

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