GGBET — новый титульный партнер Федерации баскетбола Украины

Совместная работа будет сосредоточена на развитии баскетбола, новых контент-инициативах и усилении коммуникации вокруг команд.

Букмекерский бренд GGBET и Федерация баскетбола Украины (ФБУ) договорились о титульном партнёрстве. Вместе партнёры будут работать над тем, чтобы украинский баскетбол получал больше внимания со стороны зрителей и медиа, а фанаты — больше интересного контента.

Баскетбол остаётся одним из самых любимых видов спорта для украинских болельщиков. В рамках партнерства GGBET и ФБУ планируют запуск серии креативных инициатив в digital-каналах, спецпроектов и интерактивов, которые помогут ещё ближе познакомить фанатов с командами и игроками.

«Для нас это партнёрство — о системной поддержке украинского спорта и расширении нашей аудитории. Нам важно работать с разными сегментами болельщиков, и баскетбол для этого идеально подходит. Это эмоциональный, быстрый и очень “живой” спорт, который заслуживает современной коммуникации. Нам важно комплексно усиливать это направление: от интеграций в чемпионате до партнёрства с национальными сборными. Вместе с ФБУ мы хотим создавать контент, который будет интересен болельщикам, заметен в медиа и будет работать на популяризацию баскетбола», — отметил Сергей Мищенко, CEO GGBET.

В ФБУ подчёркивают, что партнёрство с GGBET поможет расширить коммуникацию, больше рассказывать о баскетболе и удерживать фокус на потребностях команд.

«Наша задача — чтобы баскетбол в Украине развивался и оставался видимым для болельщиков, медиа и партнёров. Во время войны поддержка спорта и команд приобретает особое значение. Старт титульного партнёрства с GGBET для нас — это возможность запустить сильные совместные проекты, которые добавят украинскому баскетболу ещё больше внимания и энергии», — прокомментировал Михаил Бродский, президент Федерации баскетбола Украины.

Уже в ближайшее время в соцсетях GGBET и ФБУ появятся первые анонсы совместных инициатив и форматов.

