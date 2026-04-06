Баскетбол и медиа: как прошёл первый Media Slam в столице

4 апреля в Киеве состоялся Media Slam — первое в истории Суперлиги открытое медиа-мероприятие, организованное Федерацией баскетбола Украины при поддержке титульного спонсора GGBET. Формат встречи объединил организаторов, клубы, игроков и представителей медиа для откровенного диалога об украинском баскетболе за пределами паркета.

Во время ивента обсудили итоги регулярного сезона Суперлиги GGBET, выступления мужской и женской национальных сборных Украины, а также наградили символическую пятёрку регулярного чемпионата. Спикерами выступили генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский, главный тренер БК «Киев-Баскет» Дмитрий Забирченко, а также игроки Суперлиги Михаил Бублик (БК «Киев-Баскет») и Антон Буц (БК «Запорожье»). Кроме того, CEO GGBET UA Сергей Мищенко вручил БК «Киев-Баскет» денежный сертификат за победу в Кубке Украины.

Фото надане рекламодавцем

«Мы пришли в украинский баскетбол не ради логотипа на баннере — для нас это системная история. Мы видим, как растёт интерес к баскетболу, и хотим быть частью этого роста. А когда “Киев-Баскет” берёт Кубок — важно, чтобы такие победы не проходили незамеченными. Чем выше конкуренция — тем сильнее украинский баскетбол», — отметил Сергей Мищенко, CEO GGBET UA.

«Регулярный сезон Суперлиги GGBET был одним из самых сильных за последние годы. Девять команд провели полноценный чемпионат, несмотря на все вызовы. На этот раз конкуренция вышла на другой уровень — лидер терял очки и проиграл Кубок, аутсайдеры одерживали победы над фаворитами. Было сложно спрогнозировать итоговую таблицу. Впереди плей-офф, и мы уверены — будет очень интересно», — прокомментировал Владимир Драбиковский, генеральный секретарь ФБУ.

GGBET является титульным спонсором чемпионата Украины по баскетболу «Суперлига» GGBET, а также титульным спонсором мужской и женской национальных сборных Украины по баскетболу. Media Slam стал первым мероприятием такого формата в истории Суперлиги — открытым диалогом между организаторами, клубами, игроками и медиа за пределами паркета. Участники встречи обсудили не только итоги регулярного сезона, но и выступления национальных сборных, перспективы плей-офф и развитие чемпионата в условиях военного времени. Спикеры отметили рост конкурентности лиги, возвращение болельщиков на трибуны, а также вызовы, которые клубы преодолевают каждый сезон.

Суперлига GGBET уже перешла в стадию плей-офф — восемь лучших команд регулярного сезона продолжают борьбу за чемпионство.

В первых матчах плей-офф «Днепр» обыграл «Черкасских Мавп» — 93:62, «Киев-Баскет» оказался сильнее «Запорожья» — 73:64, «Харьковские Соколы» победили «Нико-Баскет» — 89:81, а «Ровно» на выезде обыграл «Прикарпатье-Говерлу» — 79:71.

