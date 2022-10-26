Матчи БИПА - Будивельник и Говерла-Прикарпатье - Днепр перенесли из-за воздушной тревоги

Команды будут вынуждены доиграть поединки в другой день.

В среду, 26 октября, в рамках Украинской Суперлиги сошлись БИПА-Одесса и киевский Будивельник. К сожалению, игра так и не закончилась.

Матч проходил в Ивано-Франковске, а его начало было отложено на час из-за воздушной тревоги. По этой же причине поединок пришлось останавливать два раза: сначала по ходу второй четверти при счете 26:37 в пользу Будивельника.

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Команды провели в укрытии 45 минут, после чего вернулись на площадку, но только ради того, чтобы через 15 минут вернуться в укрытие. К тому моменту коллективы ушли на большой перерыв при счете 34:41.

Та же участь постигла и второй матч вечера, который также начался на час позже положенного.

Говерла-Прикарпатье и Днепр успели отыграть чуть больше - игра дошла до четвертой четверти. Воздушная тревога прозвучала, когда днепряне вели в счете 66:42 в начале заключительной четверти.

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины, согласно протоколу безопасности, оба матча были перенесены. Команды продолжат встречи с тех моментов, когда они были остановлены. Дату и время продолжения игр определит ФБУ.

Стоит отметить что это первые случаи в истории украинского баскетбола, когда матчи были остановлены и перенесены из-за воздушной тревоги.

В четверг, 27 октября, эти же команды вновь выйдут на паркет, только поменяются соперниками. В 14:00 БИПА-Одесса сыграет против Днепра, а Говерла-Прикарпатье сойдется с Будивельником в 17:00.