Клуб Суперлиги Украины Черкасские Мавпы объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим Деметриусом Лейком.

Лейк стал первым легионером, который прибыл в Украину с того момента, как рф решила развязать войну против нашего народа.

178-сантиметровый баскетболист уже дебютировал за новую команду, принеся ЧМ победу над Прикарпатьем-Говерлой (81:70).

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За неполные 34 минуты на паркете Лейк набрал линию из 29 очков и 12 подборов - это позволило ему установить рекорд результативности сезона Суперлиги.

Это также была первая победа для команды в сезоне - до этого Черкасские Мавпы проиграли все пять матчей. После единственной победы клуб снова проиграл - на этот раз БИПА (73:94).