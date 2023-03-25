Украинский баскетболист выиграл кубок Болгарии и стал MVP турнира

В пятницу, 24 марта, состоялся финал кубка Болгарии, в котором сошлись ЦСКА и Левски, в составе которого выступает украинский форвард Сергей Павлов.

В решающем матче кубка Левски обыграл ЦСКА со счетом 86:81. Павлов провел на паркете 32 минуты, за которые успел набрать линию из 14 очков, 5 подборов, двух передач и двух перехватов при одной потере.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, по итогам турнира Павлов был признан самым ценным игроком кубка Болгарии. В четвертьфинале украинец набрал 11+7+1, а в полуфинале - 13+11+2.

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Стоит отметить, что начиная с 2018 года Левски неизменно попадает в финал кубка Болгарии, в котором становился триумфатором в 2019 и 2020 годах.