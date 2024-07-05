В это воскресенье в Киеве пройдет Мировой турнир по стритболу Red Bull Half Court!

Турнир Red Bull Half Court, который в этом году собирает 8000 игроков из более чем 20 стран, готовится к своему мировому финалу в США - Мекке баскетбольной культуры.

Отборочные соревнования к финалу сезона в Бруклин Бридж в Нью-Йорке продолжаются на пяти континентах, в частности в таких странах как Австралия, Бельгия, Египет, Индия, Япония, Сербия, Филиппины, Италия, ОАЭ, США и Украина.



Турнир, известный игрокам во всем мире как самая быстрая версия баскетбола 3-на-3, начался с национальных отборов в Австралии и достиг своей середины.



В июне украинские квалификации прошли в Одессе и Львове на восстановленных кортах в наиболее популярных среди баскетбольного сообщества локациях. Ведь кроме игр Red Bull Half Court рад почтить общины, обновляя корты в любимых горожанами просторах.

Право сыграть в Национальном Финале уже добыли в борьбе по 4 мужские и по 2 женские команды по квалификациям в Одессе и Львове. Еще 4 мужских и 2 женские команды будут определены в рамках Киевской квалификации. Дополнительно wild cards на участие в Финале получат 4 мужские и 2 женские команды.Таким образом, в Национальном Финале Red Bull Half Court сыграют 16 мужских и 8 женских команд, среди которых будут определены лучшие стритбольные команды Украины среди мужчин и женщин.с группового этапа и продлится весь день до определения Национальных победителей.Также в рамках ФиналаКроме этого, изюминкой Финала станет(искусство заброса мяча в корзину сверху), который соберет баскетболистов со всей страны.

Участники со всего мира : В этом соревновании примут участие более 20 стран. Команды будут бороться за победу в местных турнирах и национальных финалах с конечной целью завоевать в октябре лавры мировых чемпионов.

: В этом соревновании примут участие более 20 стран. Команды будут бороться за победу в местных турнирах и национальных финалах с конечной целью завоевать в октябре лавры мировых чемпионов. Мировой финал в Нью-Йорке: В этом году мировой финал соревнования Red Bull Half Court состоится с 18 по 20 октября в Нью-Йорке, США, в легендарном парке Бруклин Бридж.

В этом году мировой финал соревнования Red Bull Half Court состоится с 18 по 20 октября в Нью-Йорке, США, в легендарном парке Бруклин Бридж. Тренер NBA Крис Мэтьюс, a.k.a. Lethal Shooter , выражает свой энтузиазм: «Я рад свидетельствовать, что мировой финал Red Bull Half Court состоится в легендарной Мекке стритбола – Нью-Йорке. Показать свои лучшие навыки в легендарном Бруклин Бридж парке – это поистине удивительная возможность для игроков. Это будет больше чем соревнование, это будет опыт глубокого погружения для всех, кто присоединится»

, выражает свой энтузиазм: «Я рад свидетельствовать, что мировой финал Red Bull Half Court состоится в легендарной Мекке стритбола – Нью-Йорке. Показать свои лучшие навыки в легендарном Бруклин Бридж парке – это поистине удивительная возможность для игроков. Это будет больше чем соревнование, это будет опыт глубокого погружения для всех, кто присоединится» Предыдущие годы : Всемирный финал Red Bull Half Court в прошлом году, проводившийся в Белграде, Сербия, собрал тысячи игроков со всего мира. Тогда команда Сербии наконец-то досрочно обеспечила себе титул чемпиона среди мужских команд, а команда Египта завоевала первенство среди женщин.

: Всемирный финал Red Bull Half Court в прошлом году, проводившийся в Белграде, Сербия, собрал тысячи игроков со всего мира. Тогда команда Сербии наконец-то досрочно обеспечила себе титул чемпиона среди мужских команд, а команда Египта завоевала первенство среди женщин. Скоростной баскетбол 3 на 3: Red Bull Half Court предлагает игрокам со всего мира самую быструю версию баскетбола 3 на 3, проводя игру там, где баскетбольные сообщества чувствуют себя как дома – на улицах, в своих дворах и кварталах.

Правила турнира:

Команды состоят из трех основных участников и одного запасного

Каждая игра может длиться максимум 10 минут, максимальное количество очков — 21. В случае, если на момент достижения максимальной продолжительности игры счет равен, победу одерживает команда, первой набравшая два очка.

Во время группового этапа команда, получившая больше игровых очков, получает «Бонус Владельца Корта», который помогает в продвижении в финал, обеспечивая скоростную версию баскетбола 3 на 3.

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