В это воскресенье в Киеве пройдет Мировой турнир по стритболу Red Bull Half Court!
Отборочные соревнования к финалу сезона в Бруклин Бридж в Нью-Йорке продолжаются на пяти континентах, в частности в таких странах как Австралия, Бельгия, Египет, Индия, Япония, Сербия, Филиппины, Италия, ОАЭ, США и Украина.
Турнир, известный игрокам во всем мире как самая быстрая версия баскетбола 3-на-3, начался с национальных отборов в Австралии и достиг своей середины.
В июне украинские квалификации прошли в Одессе и Львове на восстановленных кортах в наиболее популярных среди баскетбольного сообщества локациях. Ведь кроме игр Red Bull Half Court рад почтить общины, обновляя корты в любимых горожанами просторах.
А в эти выходные, 6-7 июля, в спортивном сердце столицы – Урбан-парке ВДНХ – пройдет Киевская квалификация (6 июля) и Национальный Финал (7 июля).
Право сыграть в Национальном Финале уже добыли в борьбе по 4 мужские и по 2 женские команды по квалификациям в Одессе и Львове. Еще 4 мужских и 2 женские команды будут определены в рамках Киевской квалификации. Дополнительно wild cards на участие в Финале получат 4 мужские и 2 женские команды.
Таким образом, в Национальном Финале Red Bull Half Court сыграют 16 мужских и 8 женских команд, среди которых будут определены лучшие стритбольные команды Украины среди мужчин и женщин.
Национальный Финал Red Bull Half Court начнется 7 июля в 11:00 с группового этапа и продлится весь день до определения Национальных победителей.
Также в рамках Финала в 15:00 состоится Звездный Матч с участием Марка Куцевалова, Tricky Nicki, Александра Захарова, Анатолия Лутицкого и других известных личностей.
Кроме этого, изюминкой Финала станет мощный Данк Контест в 17:30 (искусство заброса мяча в корзину сверху), который соберет баскетболистов со всей страны.
Вот все, что нужно знать о Red Bull Half Court:
- Участники со всего мира: В этом соревновании примут участие более 20 стран. Команды будут бороться за победу в местных турнирах и национальных финалах с конечной целью завоевать в октябре лавры мировых чемпионов.
- Мировой финал в Нью-Йорке: В этом году мировой финал соревнования Red Bull Half Court состоится с 18 по 20 октября в Нью-Йорке, США, в легендарном парке Бруклин Бридж.
- Тренер NBA Крис Мэтьюс, a.k.a. Lethal Shooter, выражает свой энтузиазм: «Я рад свидетельствовать, что мировой финал Red Bull Half Court состоится в легендарной Мекке стритбола – Нью-Йорке. Показать свои лучшие навыки в легендарном Бруклин Бридж парке – это поистине удивительная возможность для игроков. Это будет больше чем соревнование, это будет опыт глубокого погружения для всех, кто присоединится»
- Предыдущие годы: Всемирный финал Red Bull Half Court в прошлом году, проводившийся в Белграде, Сербия, собрал тысячи игроков со всего мира. Тогда команда Сербии наконец-то досрочно обеспечила себе титул чемпиона среди мужских команд, а команда Египта завоевала первенство среди женщин.
- Скоростной баскетбол 3 на 3: Red Bull Half Court предлагает игрокам со всего мира самую быструю версию баскетбола 3 на 3, проводя игру там, где баскетбольные сообщества чувствуют себя как дома – на улицах, в своих дворах и кварталах.
Правила турнира:
- Команды состоят из трех основных участников и одного запасного
- Каждая игра может длиться максимум 10 минут, максимальное количество очков — 21. В случае, если на момент достижения максимальной продолжительности игры счет равен, победу одерживает команда, первой набравшая два очка.
- Во время группового этапа команда, получившая больше игровых очков, получает «Бонус Владельца Корта», который помогает в продвижении в финал, обеспечивая скоростную версию баскетбола 3 на 3.
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