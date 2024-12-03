Немецкий суд вынес решение по делу об убийстве украинских баскетболистов

Украинцы стали жертвами вооруженного нападения в феврале этого года.

Региональный суд немецкого Эссена вынес приговор четырем подросткам, которые обвинялись в убийстве украинских баскетболистов 17 летнего Владимира Ермакова и 18-летнего Артема Козаченко.

Перед судом, который проходил полностью в закрытом режиме, предстали четверо обвиняемых в возрасте от 14 до 16 лет. Двое из обвиняемых были граждане Германии, а двое - граждане Сирии.

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Все были признаны виновными в нападении с ножами и дубинками и смерти двух украинцев. В то же время суд не нашел в их действиях ксенофобского мотива. Сначала прокуратура предполагала, что на спортсменов напали из-за того, что они приехали из Украины. Однако отмечается, что злоумышленники действовали "осознанно" и им "не нужна была причина, чтобы кого-то убить".

Как сообщает BR.de, все четверо получили тюремные сроки: двое осуждены на 10 лет, а двое - на 8,5 лет.

Напомним, что 10 февраля этого года Ермаков и Козаченко, выступавшие за молодежную команду ART Giants из Дюссельдорфа, стали жертвами вооруженного нападения на вокзале в немецком Оберхаузене.

Украинские баскетболисты были госпитализированы, но Ермаков умер на следующее утро, а Козаченко - через десять дней в реанимации.

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