Сборная Украины U-18 по баскетболу 3х3 драматично уступила в матче за бронзу ЧМ

Мужская сборная Украины U-18 не смогла добыть бронзовые медали Чемпионата мира по баскетболу 3х3.

В полуфинале "сине-желтые" проиграли Франции. После этого их ждал матч с Литвой за третье место.

Национальная команда Украины вела на протяжении всего поединка, но досадно упустила награды на последней секунде противостояния.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3

Матч за третье место

Украина - Литва 17:18