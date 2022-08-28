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Баскетбол

Сборная Украины U-18 по баскетболу 3х3 драматично уступила в матче за бронзу ЧМ

"Сине-желтые" упустили победу на последней секунде.
Вчера, 23:01
Сборная Украины по баскетболу 3х3 / ФБУ
Сборная Украины по баскетболу 3х3 / ФБУ
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Мужская сборная Украины U-18 не смогла добыть бронзовые медали Чемпионата мира по баскетболу 3х3.

В полуфинале "сине-желтые" проиграли Франции. После этого их ждал матч с Литвой за третье место.

Национальная команда Украины вела на протяжении всего поединка, но досадно упустила награды на последней секунде противостояния.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3

Матч за третье место

Украина - Литва 17:18

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина чемпионат мира ЧМ баскетбол 3x3
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