Сборная Украины U-18 по баскетболу 3х3 драматично уступила в матче за бронзу ЧМ
"Сине-желтые" упустили победу на последней секунде.
Мужская сборная Украины U-18 не смогла добыть бронзовые медали Чемпионата мира по баскетболу 3х3.
В полуфинале "сине-желтые" проиграли Франции. После этого их ждал матч с Литвой за третье место.
Национальная команда Украины вела на протяжении всего поединка, но досадно упустила награды на последней секунде противостояния.
Чемпионат мира по баскетболу 3х3
Матч за третье место
Украина - Литва 17:18