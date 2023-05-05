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Баскетбол

Звезда Бруклина планирует сыграть за сборную Австралии на летнем ЧМ-2023

Бен Симмонс не играл за свою национальную команду уже десять лет.
Вчера, 22:28
Бен Симмонс / Getty Images
Бен Симмонс / Getty Images

Бен Симмонс надеется сыграть за сборную Австралии на чемпионате мира этим летом, сообщает ESPN. Защитник Бруклина был включен в первоначальную заявку команды.

Напомним, что Симмонс пропустил последние 23 игры регулярного сезона Нетс из-за травмы спины и уже длительное время находится на реабилитации. По словам источников, его возвращение в игру будет зависеть от того, как хорошо будет идти его восстановление.

Стоит отметить, что 26-летний баскетболист на играл за сборную Австралии с 2013 года. На летних Олимпийских играх в Токио 2020 года Австралия стала бронзовым призером.

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Австралийцы откроют чемпионат мира матчем против Финляндии 25 августа на Окинаве, а также сыграют с Германией и Японией.

В прошлом сезоне Бен Симмонс сыграл за Нетс всего 42 игры, набирая в среднем 6.9 очка, 6.3 подбора и 6.1 передачи.

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