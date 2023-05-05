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Баскетбол

Томпсон: Я буду особенно стараться в серии с Лейкерс в честь Коби и его дочери

Один из лидеров Уорриорз рассказал о дополнительной мотивации в противостоянии с Лос-Анджелесом.
Сегодня, 21:09
Клэй Томпсон / Getty Images
Клэй Томпсон / Getty Images

Минувшей ночью Голден Стэйт уверенно обыграл Лейкерс (127:100) и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции.

Лучшим игроком встречи стал снайпер "воинов" Клэй Томпсон, набравший 30 очков при 8 из 11 попаданий из-за дуги.

После этого матча серия переезжает в Лос-Анджелес и сын экс-игрока "озерников" Майкла Томпсона рассказал о дополнительной мотивации именно в этом противостоянии.

"Я буду самим собой, я буду усердно играть на обеих сторонах площидки, я буду охотиться за отличными бросками", — цитирует Клэя Yahoo! Sports. "С жизненной точки зрения играть перед друзьями и семьей — это невероятный опыт".

"Я ходил в Стэйпл Центр в качестве баскетболиста-школьника со своим отцом, просто мечтая играть на этом паркете, играть против лучших в мире".

Майкл и Клэй Томпсоны
Майкл и Клэй Томпсоны / Источник: Getty Images

"Быть здесь и быть частью этого, я не упускаю из виду перспективу того, насколько велика эта возможность, и я просто рад сделать это в здании, где воплотились все мои мечты о кольце".

Томпсон будет дорожить следующими двумя играми в Лос-Анджелесе. Он поклялся сыграть изо всех сил в честь покойного Коби Брайанта, кумира его детства, и его дочери Джиджи.

"Я очень уважаю возможность, которая открывается передо мной", — добавил Клэй.

"Я большой поклонник Коби - он мое самое большое вдохновение. Я просто буду изо всех сил стараться, чтобы искренне отдать дань уважения ему и Джиджи, потому что без его игры и всех тех лет, когда я наблюдал за его упорством на площадке, я бы не был спортсменом, которым я являюсь сегодня".

Следующий матч между Лейкерс и Голден Стэйт состоится в ночь на воскресенье, 7 мая.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коби Брайант Лос-Анджелес Лейкерс Клэй Томпсон Голден Стэйт Уорриорз

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