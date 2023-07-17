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Баскетбол

Украинский баскетболист попал в символическую сборную Евробаскета U-20 в Дивизионе Б

Александр Кобзистый отлично проявил себя на турнире.
Сегодня, 10:25
Александр Кобзистый / ФБУ
Александр Кобзистый / ФБУ

Украинский игрок национальной сборной Александр Кобзистый попал в символическую команду Евробаскета U-20 в Дивизионе Б.

Наш спортсмен оказался в компании лучших, в которую также попали Теодор Шимич из Северной Македонии, Феликс Брострем из Швеции и два представителя Чехии – Ондржей Хустак и Ондржей Свеч.

В среднем Кобзистый набирал 17,0 очка, 8,1 подбора, 3,3 передачи за 31,2 минуты на площадке. Рейтинг эффективности – 18,1.

Напомним, победителем Евробаскета в Дивизионе Б стала команда Чехии, которая в финале обыграла Северную Македонию (85:72), Украина завоевала бронзу, обыграв Швецию (83:61).

Ранее сообщалось, что Сакраменто объявили о переподписании Леня.


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