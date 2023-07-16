Сакраменто объявили о переподписании Леня

Украинец останется в своей нынешней команде.

Сакраменто Кингс в своем Instagram официально объявили о переподписании украинца Алексея Леня.

Сами "короли" не уточняют детали контракта, но авторитетный Шэмс Чарания сообщал, что центровой подписал контракт на год с зарплатой 3,2 млн долларов.

В минувшем сезоне Алексей отыграл 25 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 1,7 очка, 2,3 подбора и 0,5 ассиста за игру. Это помогло Сакраменто прервать 16-летнюю серию без попадания в плей-офф.

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В пост-сезоне за 7 матчей Лень набрал 2,7 очка, 2,9 подбора и 0,1 ассиста в среднем за матч.

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