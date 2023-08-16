Еще одна потеря: новоиспеченный чемпион НБА пропустит ЧМ-2023
Лидер Денвера и сборной Канады Джамал Мюррей не сможет помочь своей стране на предстоящем чемпионате мира-2023.
Федерация баскетбола Канады на своем официальном сайте объявила, что новоиспеченный чемпион НБА пропустит турнир, так как его тело может не выдержать дополнительных нагрузок после длительного и тяжелого сезона.
"Когда я приехал в тренировочный лагерь, я хотел посмотреть, как мое тело отреагирует после долгого и напряженного сезона, и смогу ли я физически соревноваться на самом высоком уровне, необходимом для чемпионата мира", - заявил Мюррей.
"После консультации с медицинским персоналом и командой стало ясно, что требуется дополнительное восстановление, и я принял трудное решение не участвовать в турнире".
"Я по-прежнему мечтаю представлять Канаду на Олимпийских играх, и я буду поддерживать команду на каждом этапе пути к достижению этой цели".
Jamal Murray to miss the FIBA Men’s Basketball World Cup.— Canada Basketball (@CanBball) August 16, 2023
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Ранее стало известно, что сборной Латвии придется обходится на чемпионате мира без своей главной звезды Кристапса Порзингиса, у которого проблемы с голеностопом.
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