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Баскетбол

Еще одна потеря: новоиспеченный чемпион НБА пропустит ЧМ-2023

Все больше звезд лучшей баскетбольной лиги мира покидают расположение своих сборных.
Сегодня, 17:21
Джамал Мюррей / Getty Images
Джамал Мюррей / Getty Images

Лидер Денвера и сборной Канады Джамал Мюррей не сможет помочь своей стране на предстоящем чемпионате мира-2023.

Федерация баскетбола Канады на своем официальном сайте объявила, что новоиспеченный чемпион НБА пропустит турнир, так как его тело может не выдержать дополнительных нагрузок после длительного и тяжелого сезона.

"Когда я приехал в тренировочный лагерь, я хотел посмотреть, как мое тело отреагирует после долгого и напряженного сезона, и смогу ли я физически соревноваться на самом высоком уровне, необходимом для чемпионата мира", - заявил Мюррей.

"После консультации с медицинским персоналом и командой стало ясно, что требуется дополнительное восстановление, и я принял трудное решение не участвовать в турнире".

"Я по-прежнему мечтаю представлять Канаду на Олимпийских играх, и я буду поддерживать команду на каждом этапе пути к достижению этой цели".

Ранее стало известно, что сборной Латвии придется обходится на чемпионате мира без своей главной звезды Кристапса Порзингиса, у которого проблемы с голеностопом.

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