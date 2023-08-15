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Баскетбол

Порзингис не сыграет на чемпионате мира-2023 из-за травмы

Бигмен Бостона вместе с Яннисом Адетокумбо будет наблюдать за турниром из лазарета.
Вчера, 23:54
Кристапс Порзингис / Getty Images
Кристапс Порзингис / Getty Images

Сборная Латвии будет вынуждена сыграть на своем первом в истории чемпионате мира без своей главной звезды Кристапса Порзингиса.

Новичок Бостона в своих социальных сетях сообщил, что травма стопы не позволит выступить ему на турнире, который начнется 25 августа.

"Это сложно, я чувствую большую ответственность перед собой и перед болельщиками сборной Латвии, но принято решение, что я не буду играть на чемпионате мира", - написал Кристапс.

"После нескольких недель восстановления и повторного МРТ-обследования подошвенный фасциит стопы по-прежнему мешает мне находиться на паркете в полной готовности".

"Это совместное решение было принято как медицинским персоналом, так и тренерским штабом национальной сборной, а также Бостоном — с советами и мнением о том, что сейчас необходимо продолжать процесс восстановления".

"Такое решение принять непросто, но я обещаю, что буду рядом и буду поддерживать команду, насколько смогу. Наша земля - ​​Латвия!".

Напомним, что будущий чемпионат мира по баскетболу также пропустит лидер сборной Греции Яннис Адетокумбо, который так и не успел восстановиться после операции на колене.

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