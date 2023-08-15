Порзингис не сыграет на чемпионате мира-2023 из-за травмы

Бигмен Бостона вместе с Яннисом Адетокумбо будет наблюдать за турниром из лазарета.

Сборная Латвии будет вынуждена сыграть на своем первом в истории чемпионате мира без своей главной звезды Кристапса Порзингиса.

Новичок Бостона в своих социальных сетях сообщил, что травма стопы не позволит выступить ему на турнире, который начнется 25 августа.

"Это сложно, я чувствую большую ответственность перед собой и перед болельщиками сборной Латвии, но принято решение, что я не буду играть на чемпионате мира", - написал Кристапс.

"После нескольких недель восстановления и повторного МРТ-обследования подошвенный фасциит стопы по-прежнему мешает мне находиться на паркете в полной готовности".

"Это совместное решение было принято как медицинским персоналом, так и тренерским штабом национальной сборной, а также Бостоном — с советами и мнением о том, что сейчас необходимо продолжать процесс восстановления".

"Такое решение принять непросто, но я обещаю, что буду рядом и буду поддерживать команду, насколько смогу. Наша земля - ​​Латвия!".

Ir grūti, es jūtos ļoti atbildīgs savu un Latvijas valstsvienības atbalstītāju priekšā, taču ir pieņemts lēmums, ka es nespēlēšu Pasaules kausā.



Pēc vairāku nedēļu atlabšanas procesa un atkārtota MRI izmeklējuma, vēl joprojām pēdas plantārais fascīts man neļauj atrasties uz… pic.twitter.com/mvyk4Dj8lU — Kristaps Porzingis (@kporzee) August 15, 2023

Напомним, что будущий чемпионат мира по баскетболу также пропустит лидер сборной Греции Яннис Адетокумбо, который так и не успел восстановиться после операции на колене.

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