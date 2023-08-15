Порзингис не сыграет на чемпионате мира-2023 из-за травмы
Сборная Латвии будет вынуждена сыграть на своем первом в истории чемпионате мира без своей главной звезды Кристапса Порзингиса.
Новичок Бостона в своих социальных сетях сообщил, что травма стопы не позволит выступить ему на турнире, который начнется 25 августа.
"Это сложно, я чувствую большую ответственность перед собой и перед болельщиками сборной Латвии, но принято решение, что я не буду играть на чемпионате мира", - написал Кристапс.
"После нескольких недель восстановления и повторного МРТ-обследования подошвенный фасциит стопы по-прежнему мешает мне находиться на паркете в полной готовности".
"Это совместное решение было принято как медицинским персоналом, так и тренерским штабом национальной сборной, а также Бостоном — с советами и мнением о том, что сейчас необходимо продолжать процесс восстановления".
"Такое решение принять непросто, но я обещаю, что буду рядом и буду поддерживать команду, насколько смогу. Наша земля - Латвия!".
Ir grūti, es jūtos ļoti atbildīgs savu un Latvijas valstsvienības atbalstītāju priekšā, taču ir pieņemts lēmums, ka es nespēlēšu Pasaules kausā.— Kristaps Porzingis (@kporzee) August 15, 2023
Pēc vairāku nedēļu atlabšanas procesa un atkārtota MRI izmeklējuma, vēl joprojām pēdas plantārais fascīts man neļauj atrasties uz… pic.twitter.com/mvyk4Dj8lU
Напомним, что будущий чемпионат мира по баскетболу также пропустит лидер сборной Греции Яннис Адетокумбо, который так и не успел восстановиться после операции на колене.
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