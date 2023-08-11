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Баскетбол

Яннис все же пропустит чемпионат мира-2023

Грик Фрик не сможет помочь своей сборной на предстоящем турнире.
Сегодня, 16:47
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Сборная Греции лишилась своей главной ударной силы прямо перед стартом чемпионата мира-2023.

Как сообщает ESPN, Яннис Адетокумбо все же не сможет принять участие на турнире.

Главная звезда Милуоки прошел финальное медобследование, по результатам которого стало известно, что его колено до сих пор не готово к серьезным нагрузкам.

"После месяцев работы и многочисленных встреч с медперсоналом стало ясно, что я не готов соревноваться на том уровне, который мне нужен для участия на Кубке мира", - сказал Яннис.

"Я очень разочарован таким исходом, но это было решение, принятое своместно с медицинским персоналом. Теперь моя личная цель и задача нашей команды — пройти квалификацию на Олимпийские игры-2024".

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Напомним, что Яннис Адетокумбо получил повреждение колена в серии первого раунда плей-офф против Майами. По окончанию сезона он перенес артроскопию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира сборная Греции Яннис Адетокумбо

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